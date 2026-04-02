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Nuevo León

Aseguran al menos 40 motocicletas en operativo contra rodada

Motociclistas son interceptados por oficiales, quienes cierran el paso para iniciar una revisión sobre la gaza que conecta Morones Prieto con la calle Zuazua

  • 02
  • Abril
    2026

Un megaoperativo implementado por autoridades de tránsito de Monterrey sorprendió a una decena de motociclistas que participaban en una rodada nocturna en el centro de la ciudad, dejando como saldo el aseguramiento de al menos 40 unidades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando los conductores, en su mayoría integrantes de un grupo identificado como “Unión Bikers", circulaban por la gaza que conecta Morones Prieto con la calle Juan Zuazua, en la zona del multimodal.

Fue en ese punto donde los motociclistas habrían sido interceptados por oficiales, quienes les cerraron el paso para iniciar una revisión.

Tras la detención del contingente, los elementos municipales comenzaron a inspeccionar la documentación de cada motocicleta, detectando diversas irregularidades relacionadas con placas, seguros y papelería en regla.

Como resultado, al menos 40 motocicletas fueron aseguradas en el lugar.

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En el sitio, algunos motociclistas manifestaron su inconformidad, al señalar que varias de las unidades contaban con su documentación en regla; sin embargo, denunciaron que en algunos casos no se les permitió avanzar para mostrar sus papeles completos, lo que generó momentos de tensión durante el operativo.

Las unidades fueron retiradas mediante el apoyo de grúas, mientras que los conductores, una vez concluida la revisión, pudieron retirarse del sitio tras no encontrarse otros señalamientos en su contra.

Versiones recabadas señalan que el operativo habría sido planeado con antelación, luego de un reporte anónimo que alertó sobre la organización de esta rodada, lo que permitió coordinar la intervención para verificar la situación legal de los vehículos.

El despliegue concluyó durante la madrugada, una vez que las motocicletas aseguradas fueron trasladadas y la zona quedó despejada.


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