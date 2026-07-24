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Aseguran 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa
Durante el operativo fueron localizados seis tractocamiones, siete pipas, 11 tanques móviles tipo Frac Tank y siete tanques verticales de almacenamiento
Por Víctor Hugo Guerra | 24 Julio 2026
Autoridades federales aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares a hidrocarburo en un predio ubicado en Reynosa, como resultado de un operativo conjunto realizado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de Pemex.
La intervención se llevó a cabo el pasado 21 de julio, en apoyo al cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación. El aseguramiento fue dado a conocer oficialmente el 23 de julio por las comandancias de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar.
Localizan pipas y tanques de almacenamiento
Durante el operativo fueron localizados seis tractocamiones, siete pipas, 11 tanques móviles tipo Frac Tank y siete tanques verticales de almacenamiento, además de ocho motobombas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.
En total, las autoridades aseguraron 18 tanques de almacenamiento, así como los vehículos y equipos utilizados para el manejo y traslado del líquido, los cuales quedaron bajo resguardo federal.
FGR investiga origen y destino del hidrocarburo
Por el momento, las autoridades no han revelado la ubicación exacta del inmueble ni información relacionada con los propietarios del predio, el origen o destino del hidrocarburo asegurado. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.