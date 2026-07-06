Aseguran 64 toneladas de vino tras operativo en Hidalgo

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo permitió recuperar un tractocamión con dos contenedores que transportaban 64 toneladas de vino

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo evitó el robo de un cargamento de 64 toneladas de vino que era transportado en un tractocamión sobre la carretera federal México-Tuxpan.

La movilización se activó luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibiera el reporte del robo de la pesada unidad y alertara de inmediato a las corporaciones estatales.

Localizan el vehículo abandonado

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar el tractocamión en el kilómetro 83+500 de la carretera federal.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la unidad abandonada, por lo que se presume que los responsables huyeron al percatarse de la presencia policial.

Dentro del vehículo permanecían los dos contenedores con las 64 toneladas de vino, por lo que el cargamento pudo ser recuperado sin que fuera sustraído.

La FGR investigará el caso

Después del aseguramiento, tanto el tractocamión como la mercancía quedaron bajo resguardo de las autoridades y fueron puestos a disposición de la instancia correspondiente.

El robo fue notificado a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió la carpeta de investigación para identificar a los responsables y esclarecer cómo ocurrió el intento de robo.