Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas

Autoridades federales decomisaron un arsenal y 678 kilos de cocaína durante un cateo efectuado en un inmueble de Tapachula, Chiapas.

Luego de diversas investigaciones, se identificó que un inmueble utilizado como fachada de una pensión de vehículos de carga se relacionaba con un grupo delictivo oriundo de la entidad.

Durante el operativo, los agentes localizaron un tractocamión cargado con chatarra. Sin embargo, las autoridades descubrieron que se trataba de material bélico.

En este despliegue se encontraron 687 kilogramos de cocaína, dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores, así como:

147 armas de fuego cortas

Cuatro armas largas

363 cargadores

18 granadas

En este recorrido participaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina.

Todo el material decomisado en este operativo fue puesto a disposición del Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Aseguran 54 mil litros de químicos en puerto de Manzanillo

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisaron más de 54 mil litros de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en la aduana del puerto de Manzanillo.

De acuerdo con información oficial, el cargamento estaba compuesto por aproximadamente 54 mil 960 litros de una sustancia identificada preliminarmente como alcohol bencílico, distribuida en 240 tambos almacenados dentro de dos contenedores.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran 54 mil litros de químicos en puerto de Manzanillo

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