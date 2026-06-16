Atienden en Santiago reporte por presunto maltrato de un caballo

La Dirección General de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal de Santiago atendió una denuncia ciudadana relacionada con un presunto caso de maltrato animal en la colonia Las Huertas, en la comunidad de Los Rodríguez.

Tras recibir el reporte, personal de la dependencia acudió al domicilio señalado para verificar las condiciones de un caballo que, según la denuncia, permanecía en mal estado y en la vía pública.

Durante la inspección, el propietario permitió el acceso a los inspectores y explicó que el ejemplar había permanecido amarrado al exterior de la propiedad durante la noche por circunstancias particulares.

Luego de la valoración realizada por personal especializado, se determinó que el caballo presentaba una condición corporal delgada, aunque no se encontraron elementos que acreditaran un estado de desnutrición o maltrato.

Como parte del procedimiento, las autoridades emitieron el citatorio correspondiente y realizaron la inspección conforme a los protocolos establecidos, dando seguimiento al caso y quedando el responsable comprometido a atender los requerimientos de la autoridad municipal.

Comentarios