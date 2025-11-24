Cerrar X
Nuevo León

Taller impulsa estrategias neuroeducativas para la inclusión

La Secretaría de Educación llevó a cabo un taller de actualización dirigido a figuras educativas que atienden a estudiantes con condición de neurodiversidad

  24
  Noviembre
    2025

La Secretaría de Educación llevó a cabo un taller de actualización dirigido a figuras educativas que atienden a estudiantes con alguna discapacidad o condición de neurodiversidad, con el propósito de acercar los avances de la neurociencia al trabajo cotidiano en el aula.

Durante la apertura, el titular de la dependencia, Juan Paura García, destacó que este espacio formativo permitirá diseñar estrategias pedagógicas más efectivas para docentes de los Centros de Atención Múltiple, Unidades de Educación Inclusiva y diversas modalidades de Educación Básica.

6b8e607f-33bd-40ec-8eae-11cef91ba3f7.jpg

Subrayó que estas acciones fortalecen el compromiso de construir un sistema educativo que reconoce y atiende la diversidad, garantizando que todas y todos los alumnos cuenten con las condiciones necesarias para aprender y desarrollarse plenamente.

El taller, realizado en la Normal Superior Moisés Sáenz Garza, incluyó dos conferencias especializadas: “Fundamento de la Neurociencia y su vínculo con el aprendizaje”, impartida por la Mtra. Anna Lucía Campos, y “Estrategias Neuroeducativas para la Inclusión”, a cargo de Edel López.


Comentarios

Etiquetas:
