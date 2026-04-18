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Nuevo León

Atienden rescate de coatí en campus Tec de Monterrey

Un coatí fue rescatado dentro del Tec de Monterrey por Protección Civil; el ejemplar será revisado por especialistas y luego liberado en su entorno natural

  • 18
  • Abril
    2026

Elementos de Protección Civil del Estado llevaron a cabo el rescate de un coatí

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un coatí, esto en el interior del Tecnológico de Monterrey, ubicado al sur de la ciudad.

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La corporación señaló que personal de seguridad de la institución entregó al coatí en una jaula; la división de medio ambiente se encargará de revisar al mamífero.

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Posteriormente, el animal será liberado en su hábitat natural.

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Con información de Jorge Mascorro....


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