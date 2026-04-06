Atienden rescate de mujer en el Cerro de la Silla

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de una mujer que resultó lesionada tras sufrir una caída mientras se encontraba en el Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:37 horas de este lunes, lo que movilizó a distintas corporaciones de auxilio hacia la zona, específicamente cerca del área de la antena.

Al arribar, los rescatistas brindaron atención a la afectada, identificada como Debanhi Dafne Treviño Loera, de 27 años, quien presentaba heridas en la cabeza, así como una probable fractura en su brazo izquierdo.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la Clínica Regia para su valoración especializada.

Autoridades informaron que no se registraron riesgos adicionales durante las labores de rescate.

En el operativo participaron unidades Protección Civil de Guadalupe y personal de la Cruz Verde.

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