Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_20_at_4_22_41_PM_1_e967722815
Nuevo León

Vuelca pipa en la carretera Monterrey-Saltillo en García

El accidente se registra a la altura kilómetro 47; pese a lo aparatoso del accidente no se reportan lesionados y autoridades atienden la zona.

  • 20
  • Abril
    2026

Una pipa volcó la tarde de este lunes sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 47 de la vía federal 40, en el municipio de García.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay lesionados a pesar de lo aparatoso del accidente.

Elementos de Protección Civil permanecen en la zona realizando las labores correspondientes.

Información en desarrollo…


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fsdev_c644aee83c
Vuelca pipa que transportaba amoniaco en autopista Guaymas
IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_01_05_at_9_22_01_PM_ed94589439
Sufre mujer amputación en accidente en carretera libre a Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

clases_tec_victoria_3c71009674
Cierran estudiantes acceso al Tec de Ciudad Victoria
EH_DOS_FOTOS_2026_04_22_T084910_388_d6fa584532
Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance
wall_street_cierra_mixto_05e5081257
Wall Street abre en verde tras extensión de cese al fuego en Irán
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×