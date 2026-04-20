Vuelca pipa en la carretera Monterrey-Saltillo en García

Una pipa volcó la tarde de este lunes sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 47 de la vía federal 40, en el municipio de García.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay lesionados a pesar de lo aparatoso del accidente.

Elementos de Protección Civil permanecen en la zona realizando las labores correspondientes.

Información en desarrollo…

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