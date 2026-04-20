Nuevo León
Vuelca pipa en la carretera Monterrey-Saltillo en García
El accidente se registra a la altura kilómetro 47; pese a lo aparatoso del accidente no se reportan lesionados y autoridades atienden la zona.
- 20
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Abril
2026
Una pipa volcó la tarde de este lunes sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 47 de la vía federal 40, en el municipio de García.
Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay lesionados a pesar de lo aparatoso del accidente.
Elementos de Protección Civil permanecen en la zona realizando las labores correspondientes.
Información en desarrollo…
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