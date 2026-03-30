Regios abarrotan mercados para surtirse en temporada de Cuaresma

Con motivo de la temporada de Cuaresma, decenas de regiomontanos acudieron al tradicional Mesón Estrellas, en el primer cuadro de la ciudad, para aprovechar los precios accesibles en productos típicos de la temporada.

Entre los productos más buscados destacan los insumos para preparar platillos sin carne, como el camarón seco, que se ofrece en 20 pesos por bolsita, así como el cacahuate en 25 pesos y la jamaica en 40 pesos.

Precios de verduras varían por demandas

En el caso de las verduras, los precios varían dependiendo del producto.

El tomate supera los 40 pesos por kilo, mientras que la papa se encuentra en 18 pesos el kilo y 12 pesos la variedad chica. El cilantro se ofrece en cinco pesos el manojo y los nopalitos, altamente demandados durante esta temporada, alcanzan los 25 pesos por bolsa.

Otros productos básicos también mantienen precios accesibles, como la cabeza de ajo en cinco pesos y el paquete de 900 gramos de azúcar morena en 22 pesos.

Asimismo, la calabaza se vende en 14 pesos, la lechuga en 13, la zanahoria en 18 pesos el kilo y el limón alrededor de los 30 pesos.

En cuanto a semillas y granos, el haba se cotiza en 100 pesos por kilo, la lenteja en 22 pesos, el frijol peruano en 40 pesos y el garbanzo por encima de los 30 pesos.

El maíz pozolero, utilizado en platillos tradicionales, se ofrece en 38 pesos el kilo.

Por su parte, los chiles secos también registran alta demanda, con el chile cascabela en 150 pesos el kilo y el chile ancho en 100 pesos.

En el Mercado Juárez, el aguacate alcanza los 60 pesos por kilo, manteniendo una buena calidad, según comerciantes.

Comerciantes señalaron que durante esta temporada aumenta significativamente la afluencia de clientes, quienes buscan preparar en casa platillos tradicionales de Cuaresma a precios accesibles, lo que beneficia tanto a consumidores como a vendedores locales.

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