Nuevo León

Integran 30 nuevas unidades a Ruta 226 del transporte público

Autoridades afirmaron que con esta entrega, se aumenta la capacidad y la frecuencia de paso para disminuir los tiempos de espera

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García entregó este jueves, 30 unidades a la Ruta 226 como parte de la reestructura y renovación de flota del servicio de transporte público.

En el estacionamiento de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías", el mandatario estatal destacó que este servicio se mejorará con eficacia y tecnología, para brindar mayor seguridad a los usuarios.

“Le hemos dado la vuelta, lo puedo comprobar, justo en esta encuesta 68 por ciento de Nuevo León dice que el sistema del transporte ha mejorado, la meta es ir por el 100, pero ya le dimos la vuela, son nuevos, tienen clima, son seguros es bien importante”, manifestó.

En compañía de funcionarios estatales y municipales, así como empresarios, operadores y elementos de Fuerza Civil, García Sepúlveda aseguró que la mejora de las unidades se replica en las y los ciudadanos que hacen uso de este medio de transporte, de los cuales, aproximadamente el 80% se siente "tranquila y segura".

“Todos tienen cámara conectada al C5 y al Sintram, todos los camiones nuevos sabemos con GPS si salieron a tiempo y si están respetando la frecuencia y si no multa y castigo,  y vamos a mejorarlo todavía más con eficiencia y tecnología”, señaló.

Aumenta capacidad para reducir tiempo de espera

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas Molina detalló que con esta entrega se aumenta la capacidad y la frecuencia de paso, con el fin de disminuir de manera considerable los tiempos de espera.

“Estamos triplicando la flota que va a estar operando en estos dos ramales, de tal forma que los tiempos de espera van a reducirse hasta un 80 por ciento; la zona de Palmiras va a ser la más beneficiada porque justamente aquí es donde sólo existían dos autobuses, hoy estarán prestando el servicio cerca de 15 autobuses, y lo más importante es que estamos coordinados con los transportistas”, expresó.

Dichas unidades se integrarán en las siguientes rutas:

  • Ruta 226 Directa Bosques 
  • Ruta 226 Palmiras-Estación Sendero

Estas unidades recorren los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, General Escobedo y El Carmen.

 


