Aumentan quejas contra MetLife, GNP y AXA por seguros médicos

Las reclamaciones por negativas de pago, retrasos y exclusiones afectan a miles de asegurados, mientras Condusef recomienda revisar el Buró antes de contratar.

Las aseguradoras MetLife, Grupo Nacional Provincial (GNP) y AXA México encabezan la lista de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), principalmente por el encarecimiento de las pólizas y por prácticas relacionadas con el rechazo hospitalario.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Nuevo León-22 de julio

En el ramo de gastos médicos mayores y accidentes personales, las quejas registradas ante la Condusef durante el primer semestre de 2026 alcanzaron un total de 9,158 reclamaciones, lo que representa el 25% de todas las inconformidades registradas en el sector asegurador.

Este descontento, que afecta a los 14.5 millones de personas aseguradas en el país, estuvo motivado por un incremento de 29.3% en el costo de las pólizas y por prácticas de rechazo hospitalario. Además, más del 40% de los reportes se concentraron en la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León.

MetLife lidera las reclamaciones

MetLife México encabeza el volumen de reclamaciones, con 4,677 casos acumulados y un índice de 12 quejas por cada 100,000 asegurados. Además, registró la calificación regulatoria más baja, con una nota de 4.4 en su seguro individual.

Por su parte, AXA México se consolidó como la aseguradora con el crecimiento más acelerado en el número de inconformidades, al reportar un incremento de entre 30% y 35% en sus quejas respecto al año anterior.

A su vez, Grupo Nacional Provincial (GNP) concentra cerca del 18% de las quejas nacionales del sector, con aproximadamente 1,648 reclamaciones. Le siguen Seguros Monterrey New York Life, con 925 quejas; Mapfre México, con 412, esta última evaluada con calificaciones reprobatorias en su esquema colectivo; y Zurich Vida, con 31 quejas, compañía que registra una de las peores evaluaciones de atención al cliente, con apenas 4.0 de calificación.

La mayoría de las quejas no favorece a los usuarios

Detrás de este volumen de inconformidades, las estadísticas oficiales revelan un panorama adverso para los usuarios, ya que solo el 11% de las quejas relacionadas con seguros de salud se resuelven de manera favorable para los asegurados.

MetLife constituye la única excepción relevante, al lograr una resolución positiva en el 38% de sus procesos de conciliación.

El desglose de la Condusef indica que el 38% de los reportes se origina por negativas de pago de indemnización; el 10%, por demoras excesivas en los tiempos de respuesta y en los reembolsos; y el 8%, por exclusiones injustificadas o por la aplicación de cláusulas relacionadas con preexistencias médicas.

Ante este panorama, la Condusef exhortó a la población a consultar el Buró de Entidades Financieras antes de contratar una póliza de seguro.