Guerra en Medio Oriente llena refugios y desplaza miles

La intensificación del conflicto en Medio Oriente ya no solo se mide en bombardeos y ofensivas aéreas, sino en maletas apresuradas, alquileres preventivos y cruces fronterizos desbordados.

La violencia ha detonado un desplazamiento masivo de población en varios países de la región.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que el recrudecimiento de los ataques ha provocado un “movimiento significativo” de personas. Solo en los dos días posteriores a los primeros bombardeos, unas 100 mil personas abandonaron Teherán.

En Líbano, la nueva ofensiva aérea israelí obligó a miles a activar planes de escape que habían preparado desde la última guerra. Se reporta que 58,000 personas se refugian en sitios colectivos.

Otros, como Mohammad, decidieron no volver a confiar en la estabilidad frágil del alto el fuego.

Desde hace más de un año, él y sus hermanos pagan a medias un piso en una zona más segura, por si el conflicto regresaba.

“Cuando acabó la guerra vi que la situación aún estaba mal… no dejamos el alquiler por si acaso pasaba cualquier cosa”, relató. Ese “por si acaso” se convirtió en salvavidas cuando comenzaron los bombardeos.

El éxodo también se siente en las fronteras. En Siria, casi 10 mil sirios y alrededor de mil libaneses cruzaron desde el Líbano el 2 de marzo, casi el triple del promedio diario habitual.

El golpe a los turistas

El impacto alcanza incluso a quienes estaban lejos del frente. En Emiratos Árabes Unidos, 200 turistas indios quedaron varados tras el cierre parcial del espacio aéreo cuando estalló la guerra. El grupo, que realizaba un viaje religioso para visitar templos hindúes, tuvo que esperar varios días para conseguir vuelos de regreso. Entre ellos había adultos mayores y niños.

Mientras los mercados reaccionan y los gobiernos mueven piezas estratégicas, en tierra firme la prioridad es más básica: encontrar un lugar seguro para dormir.

La guerra no solo redefine fronteras políticas; vuelve a dibujar, una vez más, el mapa humano del Medio Oriente.

