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Nuevo León

Aumentan avistamientos de animales silvestres en NL

De acuerdo con autoridades ambientales, el crecimiento urbano y la cercanía con las zonas serranas provocaron que los avistamientos sean más frecuentes

  • 28
  • Abril
    2026

La zona metropolitana de Monterrey vivió una jornada de intensa actividad silvestre que movilizó a los cuerpos de seguridad y Protección Civil. El objetivo principal de los operativos fue salvaguardar tanto la integridad de los ciudadanos como la de las diversas especies que fueron avistadas en zonas residenciales.

Encuentro cercano en Sierra Alta: Una familia de osos

El reporte más impactante ocurrió al sur de Monterrey, en la colonia Sierra Alta. Habitantes del sector documentaron a través de redes sociales la presencia de cuatro osos negros deambulando por las calles.

En las imágenes que se hicieron virales, se observa un momento de tensión y asombro cuando uno de los ejemplares se acerca directamente a la ventana de una vivienda, mientras los otros tres permanecen expectantes en la banqueta y el área de estacionamiento.

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Garzas y reptiles en la zona sur

La movilización no se limitó a los plantígrados:

  • Contry la Silla: Vecinos reportaron la presencia de una garza, la cual se paseó tranquilamente por el parque principal de la colonia, captando la atención de quienes realizaban actividades al aire libre.

  • Pedregal la Silla: En este sector, las autoridades lograron la captura de una culebra ratonera. Aunque especialistas confirmaron que esta especie no representa un peligro mortal para el ser humano, Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantener la distancia y no intentar manipular a estos animales.

Nuevo León: Un estado de biodiversidad urbana

Este fenómeno no es aislado. De acuerdo con los registros de las autoridades ambientales, el crecimiento urbano y la cercanía con las zonas serranas han provocado que los avistamientos sean cada vez más frecuentes. Además de los incidentes de hoy, en el estado se han reportado avistamientos de:

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  • Castores y jabalíes en zonas aledañas a ríos y arroyos.

  • Coyotes y pumas en las faldas de las montañas.

Recomendaciones de las autoridades:

  1. No acercarse ni intentar alimentar a los animales.

  2. Evitar dejar basura o restos de comida al alcance de la fauna.

  3. Reportar cualquier avistamiento de riesgo a la línea de emergencia 9-1-1.


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