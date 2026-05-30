Israel intensifica ataques en el sur de Líbano y Gaza

La Fuerza Aérea y la artillería de Israel realizaron nuevos ataques en el sur de Líbano, incluyendo zonas próximas al castillo de Beaufort, una fortaleza construida durante las Cruzadas y considerada un punto estratégico por su ubicación dominante sobre amplias áreas de la región fronteriza.

De acuerdo con medios oficiales libaneses, los bombardeos alcanzaron áreas cercanas a la montaña donde se encuentra el histórico sitio, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera israelí.

La fortaleza permaneció bajo control israelí durante casi dos décadas, hasta la retirada de sus tropas en el año 2000.

Escalan los enfrentamientos en la región de Nabatiye

Las operaciones militares también se concentraron en localidades cercanas a la ciudad de Nabatiye, donde tropas israelíes han intensificado sus incursiones durante los últimos días.

Según reportes locales, las fuerzas israelíes avanzaron en diversas aldeas situadas al sur del río Litani, una zona considerada estratégica dentro del conflicto.

Además, el Ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para más de una docena de comunidades del sur libanés.

Las autoridades de Líbano denunciaron que los ataques han provocado daños en viviendas, infraestructura civil y sitios de valor histórico, además de generar nuevos desplazamientos de población.

Gobierno libanés condena las operaciones

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, criticó duramente las acciones militares israelíes y acusó a Tel Aviv de aplicar una estrategia de destrucción sistemática en el sur del país.

Durante un mensaje televisado, el funcionario afirmó que Israel busca borrar parte del patrimonio histórico y cultural libanés mediante ataques contra pueblos, ciudades y monumentos.

Asimismo, reiteró que el gobierno continuará impulsando esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua duradera, lograr la retirada de las tropas israelíes y facilitar el regreso de miles de desplazados a sus hogares.

Hezbollah responde con lanzamiento de cohetes

Mientras continúan las operaciones militares, Hezbollah aseguró haber lanzado cohetes contra las ciudades israelíes de Kiryat Shmona y Safed, en respuesta a bombardeos que, según el grupo, causaron víctimas civiles en territorio libanés.

Las hostilidades persisten a pesar de un alto al fuego mediado internacionalmente y han elevado el riesgo de una nueva escalada regional.

Autoridades libanesas informaron que al menos tres personas murieron en ataques registrados en distintas localidades del sur del país, mientras que dos soldados resultaron heridos tras el impacto de un dron en una carretera cercana a Nabatiye.

En paralelo, un ataque israelí en la ciudad de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, provocó la muerte de un enfermero palestino identificado como Jamal Abu Aoun, quien trabajaba en un hospital local.

El bombardeo alcanzó un puesto de seguridad administrado por Hamás y dejó además varias personas lesionadas, según reportes de autoridades sanitarias gazatíes.

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