Nuevo León

Avanza Fiscalía proceso de extradición de Víctor Hugo 'N'

De acuerdo con la Fiscalía desde el pasado miércoles se entregó la documentación con información a la FGR y a autoridades españolas, para lograr su extradición

  • 13
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que ha logrado avances significativos en el proceso de extradición de Víctor Hugo “N”, uno de los presuntos responsables de cometer fraudes millonarios a través de la empresa Peak.

Cabe recordar que, Arturo "N" es otro presunto responsable de la estafa millonaria de Grupo Peak y que actualmente se encuentra prófugo.

Este lunes el vicefiscal Luis Enrique Orozco indicó que ya se ha entregado, desde el pasado miércoles, documentación con información a la Fiscalía General de la República y a autoridades españolas, para lograr su extradición y presentación ante la justicia de Nuevo León.

“La Fiscalía, el viernes, jueves y el miércoles incluso, remitió información documental que forma parte de los tratados internacionales".

"En los tratados internacionales están los requisitos que deben cumplir los estados que suscriben para que se dé la extradición. Se está cumpliendo por parte de la Fiscalía con la revisión de la información documental y, dicho lo anterior, las autoridades españolas nos informarán sobre el inicio del juicio”, señaló Orozco.

Hasta el momento, el vicefiscal mencionó que siguen las investigaciones para lograr el aseguramiento de cantidades de dinero de los inversionistas, aunque reconoció que suelen ser situaciones complicadas.

“Se hizo un requerimiento de cuentas bancarias, sin resultados positivos. Quiero decir positivos en cuanto a asegurar fondos valiosos para las víctimas”, explicó.

De acuerdo con las autoridades, el señalado enfrenta diversas denuncias por su presunta participación en un esquema de fraude que habría afectado a decenas de personas, quienes presuntamente fueron engañadas mediante inversiones falsas y promesas de rendimientos financieros que nunca se cumplieron.


