Afirma Fiscalía que caso Dafne avanza con pruebas sólidas

La dependencia aseguró que la carpeta ya cuenta con elementos suficientes para que la Fiscalía Especializada emita una determinación conforme a derecho

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que la investigación por la muerte de Dafne, la menor que falleció durante un campamento de verano en un colegio particular con formación militarizada al sur del estado, registra avances que permitirán a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos de Homicidio Doloso contra las Mujeres emitir una determinación con base en las pruebas recabadas.

El titular de la Fiscalía explicó que desde el inicio del caso las diligencias se han desarrollado con prontitud y bajo criterios objetivos, con el propósito de integrar una carpeta de investigación sólida que respalde jurídicamente cualquier resolución.

Asimismo, respondió a quienes consideran que el proceso ha sido lento, al asegurar que esa percepción no corresponde al trabajo realizado, ya que cada etapa de la investigación requiere reunir elementos de prueba suficientes para garantizar que las determinaciones tengan sustento legal y puedan sostenerse durante el proceso judicial.

"La investigación ya permite a la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos de Homicidio Doloso contra las Mujeres emitir una determinación con base en el resultado de las diligencias realizadas. Se ha actuado con prontitud y, aunque algunas personas consideran que ha existido dilación en la procuración de justicia, esto no es exacto. Para dar pasos sólidos en todas las etapas del proceso, la investigación debe realizarse objetivamente y con bases sólidas, para lo cual se requiere el tiempo mínimo indispensable."

El fiscal reiteró que la prioridad de la institución es esclarecer los hechos conforme a derecho y garantizar que cualquier determinación esté sustentada en pruebas suficientes, privilegiando el debido proceso y el acceso a la justicia.