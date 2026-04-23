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Coahuila

UNTA Coahuila celebra Día del Niño en General Cepeda

Durante la celebración, niñas y niños fueron los protagonistas al recibir bolos, juguetes y alimentos, lo que generó sonrisas y momentos inolvidables

  • 23
  • Abril
    2026

Con gran entusiasmo y un ambiente familiar, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Coahuila, encabezada por el Lic. José Luis López y acompañado por su hijo José Emiliano López, llevó a cabo un magno festival en la plaza principal del municipio de General Cepeda con motivo del Día del Niño

El evento logró reunir a decenas de familias, quienes disfrutaron de una jornada llena de alegría, convivencia y unión comunitaria.

Niñas y niños disfrutan de regalos y actividades

Durante la celebración, niñas y niños fueron los protagonistas al recibir bolos, juguetes y alimentos, lo que generó sonrisas y momentos inolvidables. 

Además del festejo, también se brindó apoyo alimentario a madres de familia, reafirmando el compromiso de la organización con los sectores más vulnerables y su cercanía con la gente.

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Compromiso social y cercanía con la comunidad

Estas acciones reflejan el trabajo constante de la UNTA Coahuila, destacando su labor no solo en la entrega de apoyos, sino también en la construcción de esperanza y respaldo en cada comunidad. José Luis López continúa impulsando iniciativas que fortalecen el bienestar de las familias, reiterando su compromiso social bajo la consigna: “Zapata vive, la lucha sigue”.

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