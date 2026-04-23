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Nuevo León

Frenan registro de Regio Poder; apuestan por vía independiente

La organización cambió a movimiento cívico después de la negativa del IEEPC e impulsará agenda en agua, seguridad, movilidad y medio ambiente

  • 23
  • Abril
    2026

Tras conocer que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) descartó su solicitud de registro como Asociación Política Estatal, la organización Regio Poder anunció un cambio de rumbo estratégico. 

En un comunicado oficial, la plataforma liderada por destacados empresarios neoleoneses afirmó que no buscará más sujetarse a una "ruta institucional" que consideran alejada de la realidad, optando por consolidarse como un movimiento cívico independiente. 

A pesar de que en el ámbito político tradicional el reciente resolutivo del Instituto fue un intento fallido, la organización fue tajante al calificar este momento como un hito positivo. 

"Más que un revés, es un hito. Nos permite deslindarnos con claridad de una ruta que no corresponde a lo que hoy exige la ciudadanía", sostuvo la plataforma.

El conflicto se originó tras el registro formal de la asociación el pasado 16 de octubre. Apenas un día después de la entrega de la solicitud, el IEE publicó un nuevo reglamento con requisitos adicionales, obstaculizando el proceso original de los empresarios para constituirse como asociación política formal. 

La iniciativa, respaldada por figuras de la iniciativa privada como Carlos Salazar Lomelín, Federico Garza Santos, Javier Arteaga, Juan Carlos Pérez Góngora, Andrea García y Víctor Zorrilla, informó en ese momento que su misión original era identificar y formar a los nuevos líderes políticos de Nuevo León. 

Regio Poder detalló que su enfoque ahora estará centrado en la organización social directa, dejando de lado las estructuras partidistas tradicionales para enfocarse en cuatro ejes críticos para el Estado, como agua, seguridad, movilidad y medio ambiente. 

Para lograrlo, anunciaron la creación de círculos ciudadanos por zona y comisiones temáticas.  

El objetivo, aseguraron, es permitir que los ciudadanos se involucren directamente en la generación de soluciones concretas sin intermediarios burocráticos.


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