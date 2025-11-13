Cerrar X
Nuevo León

Combate PCNL y Brigada Fénix incendio en Cerro de las Mitras

La Unidad 07 de Protección Civil Nuevo León realizó las primeras evaluaciones, mientras que la Brigada Fénix comenzó las operaciones de contención en tierra

  • 13
  • Noviembre
    2025

Tras el reporte de una fumarola en el Cerro de las Mitras, elementos de Protección Civil Nuevo León (PCNL) y la Brigada Fénix implementaron operativos vía aérea y terrestre para sofocar el incendio.

La emergencia se localizó específicamente en la zona de Bosques de Las Cumbres, donde se observó la inmensa columna de humo en las inmediaciones del cerro.

Inmediatamente después de recibir el aviso, la Unidad 07 de Protección Civil Nuevo León se dirigió al punto para realizar las primeras evaluaciones. 

WhatsApp Image 2025-11-13 at 2.35.46 PM.jpeg

El equipo de la Brigada Fénix, especializada en el combate de incendios forestales, comenzó las operaciones iniciales de contención en tierra.

Simultáneamente, y dada la dificultad del terreno, se incorporó a las labores el Helicóptero de Protección Civil de Nuevo León. 

La aeronave se encuentra realizando descargas de agua para apoyar el combate aéreo y evitar la propagación del fuego.

El operativo se mantiene activo y en constante monitoreo. 

WhatsApp Image 2025-11-13 at 2.35.48 PM.jpeg

De momento, no se ha reportado riesgo para las áreas habitacionales cercanas, sin embargo, se pide a los residentes de Bosques de Las Cumbres y colonias aledañas extremar precauciones y evitar acercarse a la zona.

Las autoridades informan que la situación está en desarrollo y se estará extendiendo la información sobre el control y liquidación del incendio en las próximas horas.


