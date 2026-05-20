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Nuevo León

Medio Ambiente NL celebra jornada de esterilizaciones

Durante la brigada, se brindó atención quirúrgica a 24 perros y gatos, y se logró el registro de 27 mascotas dentro de los programas estatales de cuidado animal

  • 20
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de combatir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle y promover la cultura de la tenencia responsable, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Salud, llevó a cabo una jornada de esterilización en las instalaciones del Centro Estatal de Atención Animal.

Durante la brigada, se brindó atención quirúrgica a 24 perros y gatos, y se logró el registro de 27 mascotas dentro de los programas estatales de control y fomento al cuidado animal.

Un acto de responsabilidad y salud pública

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que estas acciones son una medida clave para mitigar el abandono y elevar la calidad de vida de los animales de compañía en la entidad.

“Recordemos que esterilizar es un acto de responsabilidad. El no hacerlo significa tener camadas en las calles sufriendo maltrato y abandono. Para ser felices, nuestras mascotas no necesitan ser papás o mamás… lo que sí necesitan es que los cuidemos con responsabilidad y, sobre todo, que tengan una buena familia y un buen hogar”, expresó el funcionario.

Asimismo, la dependencia estatal informó que los beneficios de la esterilización van más allá del control demográfico, ya que el procedimiento previene infecciones, enfermedades y tumores, prolongando la esperanza de vida de los animales.

Atención integral y seguimiento

A diferencia de otras campañas, esta jornada ofreció un esquema de atención completa para los tutores de las mascotas, el cual incluyó orientación médica veterinaria previa, entrega de recetas y guías para el cuidado postoperatorio, cita de seguimiento obligatorio a los 10 días del procedimiento y garantía de atención veterinaria continua en caso de ser requerida.

Próximas fechas y servicio permanente

El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso con la salud pública y el respeto a la vida animal, por lo que confirmó que estas jornadas conjuntas continuarán realizándose en diversos puntos, cuyas fechas se anunciarán próximamente.

Para quienes no pudieron asistir, las autoridades recordaron que el Centro Estatal de Atención Animal mantiene el servicio de esterilización de manera permanente. Los ciudadanos interesados solo deben agendar una cita previa para asegurar la atención de sus compañeros de cuatro patas.


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