Busca NL adelantar revisión para regular calidad de gasolina

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que será hasta 2026 cuando se retome la discusión sobre la norma que regula la calidad de la gasolina en Nuevo León, el secretario estatal de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aseguró que ya se trabaja con la federación para acelerar el proceso.

Durante el Nuevo León Informa, Lozano, al ser cuestionado por los medios de comunicación, explicó que actualmente se coordinan con la Semarnat y con la Comisión Nacional de Energía, comisión que asumió las funciones de la desaparecida Comisión Reguladora de Energía (CRE), para conformar un grupo de trabajo que permita realizar los estudios necesarios y lograr una mejor calidad de combustibles en la entidad.

“Estamos trabajando con ellos para tener este grupo de trabajo ya finalizado, llegar a los estudios necesarios y poder tener mejor calidad de gasolina en Nuevo León”, señaló.

El funcionario recordó que fue en marzo de este año cuando desapareció la CRE, como parte de la reforma que eliminó varios órganos autónomos, y precisó que dicha comisión era la encargada de revisar normas como la 016, que regula la calidad de las gasolinas.

“Créanme que es un compromiso de la Secretaría y del gobernador que vamos a estar pujando y trabajando permanentemente con ellos. Es un tema también de la Comisión Ambiental Metropolitana, y estamos buscando que esta revisión ocurra cuanto antes”, afirmó.

Cabe mencionar que en abril pasado el gobernador Samuel García había anunciado que la actualización de la norma 016 se realizaría este mismo año, aunque la Semarnat informó después que la revisión formal se llevará a cabo hasta 2026.

Específicamente el anuncio lo dio el director de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad de Aire y Recursis Naturales de la Semarnat, Sergio Zirath Hernández Villaseñor durante el fin de semana en un evento de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre la calidad del aire.

