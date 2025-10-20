Buscan brindar dos horas libres a madres en etapa de lactancia

Para brindar un mayor manejo del tiempo a las madres que tengan a un bebé en etapa de lactancia, la diputada del PAN, Cecilia Robledo, busca que las empresas den hasta 2 horas para que puedan alimentar a sus hijos.

Actualmente, en la Ley Federal del Trabajo se establece que las mujeres pueden salir 30 minutos en dos ocasiones para poder acudir a alimentar a sus bebés en dado caso de que estén en etapa de lactancia, pero busca que se aumente la frecuencia a 4 ocasiones o bien que puedan juntar el tiempo por cuestiones de traslado.

“Muchas mujeres, y me ha tocado que muchas amigas y también conocidas, y muchas mujeres, se han acercado para decirme que se encuentran en la difícil situación de que o tienen que seguir trabajando, o tienen que decidir salirse para poder seguir lactando a su hijo.

"Las que somos mamás y que ponemos en práctica la lactancia, sabemos que eso no basta; los niños no tienen un horario fijo para alimentarse, se requiere de más tiempo para atenderlos”, dijo Cecilia Robledo.

Lo que busca la propuesta es aumentar a cuatro reposos extraordinarios de 30 minutos cada uno o bien a dos de una hora en el primer año de vida del bebé; mientras que en el segundo año de vida quedaría en dos reposos extraordinarios diarios.

“Es una iniciativa que nace del corazón, pero también de la razón, y es garantizar a las mujeres trabajadoras el derecho de poder lactar y también trabajar al mismo tiempo y que la ley lo respalde”, agregó la diputada.

