Impulsan México y Francia limitar veto en la ONU

Ambos gobiernos buscan sumar más apoyo a la propuesta que restringe el veto en el Consejo de Seguridad ante genocidios y otras atrocidades masivas

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acordaron reforzar los esfuerzos para ampliar el respaldo internacional a la iniciativa franco-mexicana que busca restringir el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando se presenten casos de atrocidades masivas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ambos funcionarios sostuvieron una llamada de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación derivados de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conversación, los cancilleres coincidieron en la necesidad de incorporar a más Estados miembros a la iniciativa presentada en 2015, la cual ya cuenta con el respaldo de 120 países. La propuesta plantea que los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— se abstengan de ejercer su derecho de veto en situaciones de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades masivas, con el propósito de evitar que el órgano quede paralizado ante violaciones graves al derecho internacional.

La SRE también informó que Velasco y Barrot dialogaron sobre el relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM), mecanismo con el que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades en materia económica, comercial y de inversión entre México y Francia.