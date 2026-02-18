Buscan crear la ‘Ley Therian’ para convivencia en Nuevo León

Para que haya un desarrollo libre de bullying, un grupo de ciudadanos presentará la ‘Ley Therian’ en el Congreso Local, ante el fenómeno mundial de este nuevo comportamiento en los jóvenes.

Es el abogado Mauricio Castillo quien está convocando para hacer la creación de la ‘Ley Therian’, la cual será este jueves 19 de febrero a las 11:00 de la mañana en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Tengo el honor de invitarles a la presentación oficial de la ‘Ley therian’, una iniciativa legislativa y pionera diseñada para transformar la convivencia escolar y proteger la identidad digital de las nuevas generaciones de Nuevo León.

“En un contexto donde las plataformas digitales y las nuevas formas de expresión marcan la pauta de identidad en los jóvenes, esta ley surge como un mecanismo de protección integral que abarca desde el nivel preescolar hasta la educación superior”, se lee en la convocatoria.

Este abogado es conocido por presentar temas polémicos o en tendencia, pues en 2019 también pidió que se cambiara el nombre de la calle Múnich en San Nicolás y se rebautizara como “Calle Ricardo Ferretti de Oliveira”, en homenaje al legendario entrenador del Club Tigres.

