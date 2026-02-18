Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Therian_70112091c2
Nuevo León

Buscan crear la ‘Ley Therian’ para convivencia en Nuevo León

La iniciativa, que se presentará este jueves, busca que la comunidad therian en Nuevo León pueda tener un desarrollo libre de bullying

  • 18
  • Febrero
    2026

Para que haya un desarrollo libre de bullying, un grupo de ciudadanos presentará la ‘Ley Therian’ en el Congreso Local, ante el fenómeno mundial de este nuevo comportamiento en los jóvenes.

Es el abogado Mauricio Castillo quien está convocando para hacer la creación de la ‘Ley Therian’, la cual será este jueves 19 de febrero a las 11:00 de la mañana en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Tengo el honor de invitarles a la presentación oficial de la ‘Ley therian’, una iniciativa legislativa y pionera diseñada para transformar la convivencia escolar y proteger la identidad digital de las nuevas generaciones de Nuevo León.

Congreso Local

“En un contexto donde las plataformas digitales y las nuevas formas de expresión marcan la pauta de identidad en los jóvenes, esta ley surge como un mecanismo de protección integral que abarca desde el nivel preescolar hasta la educación superior”, se lee en la convocatoria.

Este abogado es conocido por presentar temas polémicos o en tendencia, pues en 2019 también pidió que se cambiara el nombre de la calle Múnich en San Nicolás y se rebautizara como “Calle Ricardo Ferretti de Oliveira”, en homenaje al legendario entrenador del Club Tigres.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

grecia_benavides_sancion_filtraciones_0ea2e53dc5
Ley Ingrid: en qué consiste y por qué es importante
nl_cablebus_98b84a1e56
Resultaría Cablebús una opción de movilidad más barato y viable
firma_coparmez_municipio_mty_3a8e15c89c
Monterrey firma acuerdo con Coparmex Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×