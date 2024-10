Buscan igualdad en valores catastrales para San Pedro

El pago del predial en San Pedro se aplica de manera desigual, ya que grandes inmuebles, pagan una sexta parte de lo que se debería según el costo de su propiedad.



Así lo dio a conocer Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro en la sesión de cabildo de este martes, donde se aprobó por unanimidad una actualización a los valores catastrales.



Fernández explicó que el como propietario de un desarrollo vertical es consciente que la aportación tributaria que propietarios como él solo aportan alrededor de una sexta parte del promedio que deberían pagar y lo calificó de injusto.



“Por darles una idea de condominios verticales, que yo soy propietario de uno pues dan como una sexta parte del valor y pues es muy injusto que los que poseemos propiedades de alto valor paguemos lo mismo que cualquier casa del Casco”, comentó el edil sampetrino.

Asimismo, el cabildo de San Pedro también aprobó subsidios destinados a habitantes de colonias en situación vulnerable en las que se incluye a los adultos mayores, buscando aliviar el impacto del nuevo incremento en el impuesto predial.



El Tesorero del municipio, Rafael Serna explicó que esta actualización en el catastro tendrá un incremento promedio del 18% al impuesto predial, pero queda a disposición y visto bueno del Congreso local.



Ya que la Ley de Catastro contempla este proceso de actualización hasta octubre de cada año con el fin de subir la aportación tributaria de cara a la inflación, esta iniciativa fue rechazada por el Poder Legislativo el año pasado, cuando solo se enfocaba en desarrollos verticales y esta ocasión es para todas las propiedades.



Sin embargo, Mauricio Fernández señaló que junto a otros alcaldes metropolitanos ya trabajan en solicitud al congreso que este incremento por inflación pase en automático.



“Lo que estamos pidiendo es que no se necesario estar pidiendo actualizaciones todos los años, todos los municipios, por inflación que no es cosa nuestra, que es cosa de la vida”



Además de los condominios, la propuesta de actualización también contempla un ajuste en los valores de construcción, que no se han modificado desde 2005.





Comentarios