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Nuevo León

Cae vehículo tres niveles en estacionamiento de San Pedro

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio se confirmó que la unidad cayó del nivel E6 al nivel E3

  • 15
  • Junio
    2026

Un conductor resultó lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba cayera tres niveles dentro de un estacionamiento ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro Garza García.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:15 horas de este lunes, movilizando a cuerpos de auxilio municipales y estatales.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio se confirmó que la unidad cayó del nivel E6 al nivel E3 del estacionamiento.

Realizan maniobras para rescatar al conductor

Debido a las condiciones en que quedó el vehículo, los rescatistas realizaron maniobras de extracción para liberar a la persona que permanecía en el interior.

Tras ser valorada y atendida en el lugar, la víctima fue trasladada a un hospital privado para recibir atención médica.

Una vez concluidas las labores de rescate, los elementos de emergencia procedieron a eliminar riesgos en la zona y mantuvieron medidas de seguridad durante la atención del incidente.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro, Policía Municipal y Cruz Roja.


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