Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_3caba76d78
Nuevo León

Cae implicado en ataque a policías de Guadalupe donde murió niña

Dos hombres fueron detenidos, uno de ellos es señalado como posible responsable del ataque contra policías ocurrido en Tierra Propia, donde una niña murió

  • 02
  • Octubre
    2025

Dos hombres, presuntos miembros de un grupo delictivo, fueron detenidos durante un operativo realizado la noche del miércoles en la colonia Tres Caminos, en Guadalupe.

Uno de ellos es señalado como posible responsable del ataque contra policías municipales ocurrido en Tierra Propia, donde una niña perdió la vida y una mujer junto con un oficial resultaron lesionados.

La captura se llevó a cabo la noche del miércoles en el cruce de la avenida Pablo Livas y calle Fresa, en la colonia Tres Caminos, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos. En la acción participaron elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe, con apoyo de Fuerza Civil y del Grupo de Coordinación Metropolitana.

Durante el despliegue, que incluyó cierres viales y la evacuación preventiva de vecinos por el riesgo de enfrentamiento, los oficiales interceptaron a dos hombres identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a delitos de alto impacto.

Los detenidos fueron identificados como José Adolfo “N”, de 26 años y originario de Querétaro, señalado como presunto sicario, y Andrik Roberto “N”, alias “El Francia”, de 19 años, quien realizaba labores de halconeo. Ambos fueron capturados mediante técnicas de arresto táctico cuando intentaban escapar.

En su poder se aseguraron 168 dosis de narcóticos, entre ellas cocaína en piedra, marihuana y cristal, además de cuatro teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia y básculas digitales, objetos presuntamente utilizados en sus actividades criminales.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 6.14.10 AM (2).jpeg

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se amplían las investigaciones sobre su posible participación en el ataque contra policías de Guadalupe, donde la pérdida de una menor de edad ha generado indignación en la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_70_c885bcca84
Cae 'Terry', presunto miembro del crimen organizado en CDMX
detenidos_san_bernabe_f23f1c3d15
Detienen a tres por provocar incendio en San Bernabé
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
publicidad

Últimas Noticias

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
miguel_flores_nl_ebeec69970
Destaca Miguel Flores reducción del 73% de homicidios en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×