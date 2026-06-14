Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cae_presunto_responsable_ataque_contra_alcalde_miahuatlan_724540e334
Nacional

Cae presunto responsable de ataque contra alcalde de Miahuatlán

Elementos de seguridad lograron dar con su paradero, luego de que provocaron lesiones en el presidente municipal por la refriega

  • 14
  • Junio
    2026

Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca detuvieron al presunto responsable del ataque perpetrado este fin de semana contra el presidente municipal de Miahuatlán, César Figueroa.

De acuerdo con las autoridades estatales, su aprehensión fue como una respuesta operativa efectuada en menos de 24 horas.

Esto se derivó del despliegue táctico realizado en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, los elementos policiales lograron el aseguramiento de la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para huir del sitio.

Tras una investigación y gracias a los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, los elementos de seguridad lograron dar con su paradero, luego de que provocaron lesiones en el presidente municipal por la refriega.

Buscan a cómplices de ataque perpetrado contra el presidente municipal de Miahuatlán

Aunque ya uno de los supuestos partícipes fue detenido, las autoridades se encuentran en búsqueda del segundo participante, con el fin de determinar quiénes más podrían estar involucrados en estos hechos o si existen autores materiales de estos hechos.

Tanto el vehículo como el hombre quedaron a disposición del Ministerio Público.

Esta es la segunda ocasión en que atentan contra la vida del presidente municipal. La primera ocurrió antes de que fuese nombrado edil.

Balean a alcalde oaxaqueño durante ataque armado

El alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue víctima de un ataque armado este jueves en la Sierra Sur de Oaxaca, resultando herido. 

En el incidente, también resultó lesionado un trabajador del ayuntamiento, según lo informado por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Aquí te presentamos la nota completa: Balean a alcalde oaxaqueño durante ataque armado


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

FAPH_1_2988d75e8d
Patrimonio Hoy de Cemex transforma comunidad en Oaxaca
recuperan_mexico_libramiento_pago_siglo_xvi_4908d52001
Recuperan libramiento de pago del siglo XVI tras ser robado
sheinbaum_agradece_gabinete_seguridad_d3090076ef
Sheinbaum agradece a Gabinete de Seguridad por resultados
publicidad

Últimas Noticias

110d474b_6d02_47b4_a4aa_680c0c62f7d9_c5eb8b5f57
Arteaga crea Unidad Enlace de Derechos Humanos
el_horizonte_info7_mx_2_97520f922e
Traslada ICE a migrantes de ‘Alligator Alcatraz’ por huracanes
5tnhb54rhb_e7c3f82b76
Congreso definirá relevo en alcaldía de Torreón
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
publicidad
×