Cae presunto responsable de ataque contra alcalde de Miahuatlán

Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca detuvieron al presunto responsable del ataque perpetrado este fin de semana contra el presidente municipal de Miahuatlán, César Figueroa.

De acuerdo con las autoridades estatales, su aprehensión fue como una respuesta operativa efectuada en menos de 24 horas.

Esto se derivó del despliegue táctico realizado en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, los elementos policiales lograron el aseguramiento de la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para huir del sitio.

Tras una investigación y gracias a los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, los elementos de seguridad lograron dar con su paradero, luego de que provocaron lesiones en el presidente municipal por la refriega.

Buscan a cómplices de ataque perpetrado contra el presidente municipal de Miahuatlán

Aunque ya uno de los supuestos partícipes fue detenido, las autoridades se encuentran en búsqueda del segundo participante, con el fin de determinar quiénes más podrían estar involucrados en estos hechos o si existen autores materiales de estos hechos.

Tanto el vehículo como el hombre quedaron a disposición del Ministerio Público.

Esta es la segunda ocasión en que atentan contra la vida del presidente municipal. La primera ocurrió antes de que fuese nombrado edil.

Balean a alcalde oaxaqueño durante ataque armado

El alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue víctima de un ataque armado este jueves en la Sierra Sur de Oaxaca, resultando herido.

En el incidente, también resultó lesionado un trabajador del ayuntamiento, según lo informado por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

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