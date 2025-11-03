Cae sospechoso de matar a un gato en Apodaca: Medio Ambiente

Uno de los sospechosos de presuntamente asesinar a un gato al interior de un taller, en Apodaca, ya fue detenido por maltrato animal, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

Raúl Lozano, titular de la dependencia, agregó que el Estado ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.

El funcionario, sin embargo, no precisó si el hombre bajo arresto es el encargado del negocio o alguno de los que fueron captados agrediendo directamente al felino.

“Yo quiero ser muy cuidadoso por la parte de la Fiscalía, pero hay una persona detenida y la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Procuraduría Ambiental presentamos la querella correspondiente”, dijo.

Durante rueda de prensa, Lozano reiteró que la dependencia actuó apenas se dio a conocer el caso interviniendo el taller donde ocurrió el maltrato.

“Desde el primer minuto que tuvimos conocimiento de esta denuncia acudimos al sitio y dictamos medidas de suspensión”, recordó.

Fue el pasado 27 de octubre cuando empleados del negocio fueron captados mientras amarran, golpean, y pisan el cuello del animal.

En total, son cinco personas las que aparecen en la grabación, y dos de ellos participan directamente en el ataque.

El video, que fue enviado a INFO7 como una denuncia anónima, generó indignación por la crudeza del atentado y por los llantos perceptibles del felino.

Fue en la colonia Balcones del Mezquital, sobre la carretera Mezquital Santa Rosa, donde se cometió el delito.

De acuerdo con habitantes del sector, han sido múltiples los gatos asesinados en el negocio por los trabajadores.

