Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_1_8e5ff2253c
Nuevo León

Cae sospechoso de matar a un gato en Apodaca: Medio Ambiente

Uno de los sospechosos de presuntamente asesinar a un gato al interior de un taller, en Apodaca, ya fue detenido por maltrato animal, informó Medio Ambiente

  • 03
  • Noviembre
    2025

Uno de los sospechosos de presuntamente asesinar a un gato al interior de un taller, en Apodaca, ya fue detenido por maltrato animal, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

Raúl Lozano, titular de la dependencia, agregó que el Estado ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.

El funcionario, sin embargo, no precisó si el hombre bajo arresto es el encargado del negocio o alguno de los que fueron captados agrediendo directamente al felino.

“Yo quiero ser muy cuidadoso por la parte de la Fiscalía, pero hay una persona detenida y la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Procuraduría Ambiental presentamos la querella correspondiente”, dijo.

Durante rueda de prensa, Lozano reiteró que la dependencia actuó apenas se dio a conocer el caso interviniendo el taller donde ocurrió el maltrato.

“Desde el primer minuto que tuvimos conocimiento de esta denuncia acudimos al sitio y dictamos medidas de suspensión”, recordó.

Fue el pasado 27 de octubre cuando empleados del negocio fueron captados mientras amarran, golpean, y pisan el cuello del animal.

En total, son cinco personas las que aparecen en la grabación, y dos de ellos participan directamente en el ataque.

El video, que fue enviado a INFO7 como una denuncia anónima, generó indignación por la crudeza del atentado y por los llantos perceptibles del felino.

Fue en la colonia Balcones del Mezquital, sobre la carretera Mezquital Santa Rosa, donde se cometió el delito.

De acuerdo con habitantes del sector, han sido múltiples los gatos asesinados en el negocio por los trabajadores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_3_a8190a2ad3
Roban delincuentes armados casa en Santiago; caen en Monterrey
escena_rocio_sanchez_azuara_ce62f7125b
Rocío Sánchez Azuara sufre robo en tienda de lujo en CDMX
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Últimas Noticias

G47b_L5i_Xg_A_Ayg_Kr_037a9d799e
Diputados rinden homenaje al alcalde asesinado de Uruapan
rwgvd_30b18013cd
Sheinbaum camina al Centro para reunión con universidades
EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T132505_289_09ff9a7029
Cristiano Ronaldo confirma que su retiro llegará 'pronto'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×