Nuevo León

Caen siete y abaten a dos tras repeler ataque en Los Aldama

Autoridades decomisaron una docena de armas largas, así como equipo táctico y dosis de droga como parte del despliegue estratégico implementado

  • 27
  • Octubre
    2025

Este lunes, elementos de Fuerza Civil protagonizaron un enfrentamiento contra civiles armados, lo que dejó al menos siete personas detenidas y dos abatidos en el municipio de Los Aldama.

La información preliminar del "Operativo Muralla", apunta que tras el ataque se lograron decomisar 12 armas largas, un rifle calibre 50, dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como equipo táctico y dosis de droga.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y División Aérea acudieron al punto para brindar apoyo a las autoridades.

 

 

- Nota en desarrollo -


