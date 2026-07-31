Autoridades capitalinas detuvieron a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac y aseguraron cerca de 300 dosis de droga

Inicio / Nacional / Caen ‘el Minimi’ y ‘el Pitufo’ en cateos en Tláhuac

Autoridades de la Ciudad de México capturaron a Mario Alberto “N”, alias “el Minimi”, y a José Israel “N”, alias “el Pitufo”, durante un operativo realizado en tres inmuebles ubicados en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac.

Las acciones fueron resultado de trabajos de investigación que permitieron identificar los predios como presuntos puntos utilizados para el almacenamiento y comercialización de narcóticos. Con los datos de prueba recabados, un juez de Control autorizó las órdenes de cateo.

Aseguran droga y un arma de fuego

En el primer inmueble, los agentes localizaron 95 dosis de presunta cocaína, 100 dosis de aparente metanfetamina, 100 bolsas con posible marihuana y un teléfono celular. En ese lugar fue detenido “el Minimi”, de 38 años.

Durante el segundo cateo fueron asegurados 60 envoltorios con aparente cocaína y tres kilogramos de presunta marihuana.

En el tercer domicilio, las autoridades decomisaron cuatro kilogramos con 875 gramos de presunta cocaína en piedra, un arma de fuego corta y un teléfono celular. Ahí fue arrestado José Israel “N”, alias “el Pitufo”, de 48 años.

Presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público, las investigaciones establecieron que ambos detenidos presuntamente forman parte del Cártel de Tláhuac, organización delictiva relacionada con actividades como la venta y distribución de drogas, extorsión e invasión de predios.

Las autoridades también informaron que Mario Alberto “N” cuenta con antecedentes penales, al registrar tres ingresos a prisión por el delito de cohecho y otros dos por robo en pandilla.