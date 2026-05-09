Caen presuntos robacoches en CDMX con 5 toneladas de autopartes

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades federales permitió desarticular presuntamente una célula dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Como resultado de dos cateos simultáneos, fueron detenidos Carlos “N” y Ana Laura “N”, además del aseguramiento de aproximadamente cinco toneladas de autopartes, droga, armas y objetos vinculados con actividades ilícitas.

Las acciones derivaron de investigaciones relacionadas con la comercialización de autopartes posiblemente robadas en calles de la colonia Guadalupe Insurgentes.

Tras labores de inteligencia y seguimiento, elementos de seguridad identificaron dos inmuebles presuntamente utilizados para almacenar, distribuir y vender piezas de vehículos obtenidas ilegalmente.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público obtuvo de un juez de Control las órdenes de cateo.

Primer inmueble: droga, arma y documentos robados

El primer operativo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre avenida Insurgentes Norte, donde fueron capturados los dos sospechosos.

En ese lugar, las autoridades decomisaron:

95 dosis de metanfetamina

118 dosis de cocaína

100 envoltorios de marihuana

Un arma de fuego corta

Cuatro cajas con cartuchos útiles

Una tarjeta de circulación con reporte de robo activo

Segundo predio: centro de acopio de autopartes

En un segundo inmueble, localizado en la calle Aurelio Leyva, el hallazgo fue de gran magnitud.

Las fuerzas de seguridad localizaron cerca de cinco toneladas de autopartes, además de dos faros de vehículos con reporte de robo, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de desmantelamiento y comercialización ilegal a gran escala.

Tras concluir las diligencias ministeriales, ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial para ampliar las investigaciones.

Las autoridades buscan ahora determinar el alcance de la operación delictiva, identificar posibles vínculos con otras células criminales y rastrear el origen de las piezas aseguradas.

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