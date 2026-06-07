Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_07_at_4_35_45_PM_1_ce70530d8a
Nuevo León

Cambia Estado y Guadalupe señalética vial dañada

Los trabajos se realizaron este domingo en la Avenida Puesta del Sol, a tan solo unos kilómetros del Estadio Monterrey, que será sede de la fiesta futbolera

  • 07
  • Junio
    2026

A unos días de que inicie el Mundial de Futbol, el Gobierno del Estado y el municipio de Guadalupe iniciaron el cambio de señalética vial que tenía daños o que era poco visible para los automovilistas.

Realizan sustitución de señalética en zonas cercanas al estadio

Los trabajos se realizaron este domingo en la Avenida Puesta del Sol, a tan solo unos kilómetros del Estadio Monterrey, que será sede de la fiesta futbolera.

Para hacer el cambio, se cerró uno de los carriles principales que conecta con la gaza que se dirige a la Avenida Las Torres.

Otras banderas retiradas fueron las de Avenida Chapultepec y calle Florida; ahí se colocó un anuncio que da la bienvenida a Guadalupe.

También hubo cambio de señalética en Avenida 5 de Mayo, Avenida Las Torres y Morones Prieto.

Continuará renovación de señalética dañada

El municipio de Guadalupe informó que la señalética que tenga daños a causa del paso del tiempo se irá cambiando.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_milla_fifa_7537ae6ffb
MILLA FIFA lista en Guadalupe a tres días del Mundial 2026
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
dahjsdha_23f51e8bd6
Salvan PC y Bomberos de Juárez a perro abandonado en el lodo
publicidad

Últimas Noticias

nl_milla_fifa_7537ae6ffb
MILLA FIFA lista en Guadalupe a tres días del Mundial 2026
nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
Whats_App_Image_2026_06_07_at_11_10_43_PM_e6285a1c75
Reto del Tricolor: ‘sacarle la lengua’ a la mala racha
publicidad

Más Vistas

OP_COMERCIO_4_14f55d69_fill_1200x600_b24fb1fd42
Realiza Monterrey 42 decomisos en operativos durante dos días
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
publicidad
×