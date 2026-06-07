Cambia Estado y Guadalupe señalética vial dañada

A unos días de que inicie el Mundial de Futbol, el Gobierno del Estado y el municipio de Guadalupe iniciaron el cambio de señalética vial que tenía daños o que era poco visible para los automovilistas.

Realizan sustitución de señalética en zonas cercanas al estadio

Los trabajos se realizaron este domingo en la Avenida Puesta del Sol, a tan solo unos kilómetros del Estadio Monterrey, que será sede de la fiesta futbolera.

Para hacer el cambio, se cerró uno de los carriles principales que conecta con la gaza que se dirige a la Avenida Las Torres.

Otras banderas retiradas fueron las de Avenida Chapultepec y calle Florida; ahí se colocó un anuncio que da la bienvenida a Guadalupe.

También hubo cambio de señalética en Avenida 5 de Mayo, Avenida Las Torres y Morones Prieto.

Continuará renovación de señalética dañada

El municipio de Guadalupe informó que la señalética que tenga daños a causa del paso del tiempo se irá cambiando.

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