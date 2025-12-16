Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes

Para no agudizar más el caos vial que se vive en la ciudad, en el municipio de Monterrey, no se están implementando retenes antialcohol de manera fija, sino que las revisiones se están efectuando de manera itinerante.

Esto no quiere decir, dijo este lunes el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, que así se vaya a quedar la modalidad, sino que solamente será durante esta temporada.

Señaló que, pese a que se aplica el operativo carrusel, es decir, que se patrulla la ciudad y se detiene aleatoriamente a cualquier conductor o quien resulte sospechoso de que bebió, los accidentes no se han disparado.

“Nos ha ayudado también; en estas épocas en las que se incrementa la circulación y la cantidad de vehículos en la calle, hemos evitado, obviamente, largas filas en este tipo de operativos".

“No quiere decir que ya no vaya a haber operativos con el tipo de retén antialcohol, pero en esta época ahorita, hasta el momento de hoy, hemos tomado la determinación para evitar congestionamientos viales y para evitar también molestias a los ciudadanos; lo estamos haciendo en modalidad de carrusel”, indicó.

Es el primer año que no se establecen retenes antialcohol en la temporada decembrina en Monterrey en por lo menos cinco años.

Aunque oficialmente no se ha manejado un motivo en específico, esta determinación está relacionada con el hecho ocurrido el pasado 24 de noviembre cuando un retén ubicado en el cuerpo poniente de la Avenida Garza Sada, a la altura de Cortijo del Río, provocó filas de hasta una hora que llegaban hasta La Estanzuela.

Este lunes, De la Garza dijo que la modalidad está funcionando “bien” y que no han tenido accidentes graves.

“Vamos a estar variando, obviamente, la modalidad y la forma de los operativos, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de accidente, siempre exhortando a la ciudadanía a que si toma, no maneje, porque en caso de que sean detenidos, pues van a obtener las sanciones que ya conocemos en ese sentido".

“Han estado funcionando bien, no hemos tenido situaciones graves, se han estado deteniendo, obviamente, conductores que conducen en estado de ebriedad”, indicó.

Sin embargo, no descartó aplicar nuevamente los retenes en caso de que sea necesario.

“Así estará operándose este tipo de operación; en caso de que veamos alguna situación que tengamos que modificar, lo vamos a estar comunicando también para la información de todos y modificaremos la estrategia según sea el caso. Se va a estar monitoreando y se va a estar aplicando en la forma que más convenga para la seguridad de todos los regiomontanos”, expresó.

