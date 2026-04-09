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Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres

La Liga MX reprogramó el Necaxa vs Tigres de la Jornada 15. El duelo se jugará el sábado 18 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Victoria

  • 09
  • Abril
    2026

La Liga MX confirmó un ajuste en el calendario de la Jornada 15 que impacta directamente a Necaxa y Tigres.

El partido entre ambos clubes fue reprogramado, modificando tanto el día como la hora originalmente previstos.

El cambio ya fue anunciado de manera oficial a través de los canales del torneo y de los propios equipos, por lo que aficionados deberán tomar previsiones si tenían pensado asistir al encuentro.

Nueva fecha y hora confirmadas

El organismo informó que el compromiso se disputará el sábado 18 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Victoria.

“La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido correspondiente a la Jornada 15 entre Necaxa y Tigres. El encuentro se disputará el sábado 18 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Victoria”, detalló el comunicado.

Inicialmente, el juego estaba programado para el viernes 17 de abril a las 21:00 horas, pero fue necesario moverlo por razones deportivas.

Ajuste por agenda internacional de Tigres

Dicha modificación responde a la participación de Tigres en la Concacaf Champions Cup, donde enfrentará la vuelta de los Cuartos de Final ante el Seattle Sounders el miércoles 15 de abril.

La cercanía entre ambos partidos dejaba un margen mínimo de recuperación para el plantel felino, por lo que se optó por recorrer el duelo de Liga MX y así evitar una sobrecarga física.

Más allá del cambio logístico, el encuentro mantiene alta relevancia deportiva. Ambos equipos llegan con aspiraciones de meterse a zona de clasificación.

Previo a la Jornada 14, Tigres se ubica en la octava posición con 17 puntos, mientras que el conjunto de los "Rayos" le sigue de cerca en el noveno lugar con 16 unidades, lo que convierte el partido en un enfrentamiento directo por puestos de Liguilla.


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