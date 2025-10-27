Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que las mujeres que cuenten con la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” podrán viajar gratis en el transporte público después de las 10:00 de la mañana hasta las 13:00 horas.

Durante la inauguración del nuevo lactario en el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal explicó que esta medida busca beneficiar directamente a las mujeres que día a día sostienen a sus familias, además de incentivar el uso del transporte en horarios de menor demanda.

“Con esta tarjeta, todos los camiones tienen validador y pago electrónico; si ustedes me apoyan y salen a hacer sus vueltas después de las 10 de la mañana, gratis el servicio, no pagan ni un peso de tarifa, imagínense lo que se van a ahorrar”, señaló Samuel.

El beneficio forma parte de la política integral del programa “Ayudamos a las Mujeres”, impulsado junto con AMAR a Nuevo León, que entrega apoyos económicos y ahora también amplía su alcance al transporte público.

“Es por ustedes que somos primer lugar en todo, porque sacan adelante a las familias y educan a las futuras generaciones”, subrayó.

Con este nuevo incentivo, el Gobierno de Nuevo León destaca su compromiso de mejorar la calidad de vida de las mujeres y promover un transporte público más accesible.

