Cerrar X
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Nuevo León

Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’

El gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que las mujeres podrán viajar gratis de las 10:00 a las 13:00 horas con la tarjeta 'Ayudamos a las Mujeres'

  • 27
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que las mujeres que cuenten con la tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” podrán viajar gratis en el transporte público después de las 10:00 de la mañana hasta las 13:00 horas. 

Durante la inauguración del nuevo lactario en el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal explicó que esta medida busca beneficiar directamente a las mujeres que día a día sostienen a sus familias, además de incentivar el uso del transporte en horarios de menor demanda.

“Con esta tarjeta, todos los camiones tienen validador y pago electrónico; si ustedes me apoyan y salen a hacer sus vueltas después de las 10 de la mañana, gratis el servicio, no pagan ni un peso de tarifa, imagínense lo que se van a ahorrar”, señaló Samuel.

03 INAUGURAN SAMUEL Y MARIANA LACTARIO EN GUADALUPE; ENTREGAN TARJETAS “AYUDAMOS A LAS MUJERES”.JPG

El beneficio forma parte de la política integral del programa “Ayudamos a las Mujeres”, impulsado junto con AMAR a Nuevo León, que entrega apoyos económicos y ahora también amplía su alcance al transporte público.

“Es por ustedes que somos primer lugar en todo, porque sacan adelante a las familias y educan a las futuras generaciones”, subrayó.

02 INAUGURAN SAMUEL Y MARIANA LACTARIO EN GUADALUPE; ENTREGAN TARJETAS “AYUDAMOS A LAS MUJERES”.JPG

Con este nuevo incentivo, el Gobierno de Nuevo León destaca su compromiso de mejorar la calidad de vida de las mujeres y promover un transporte público más accesible.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_96_9cc7048bc7
Exhortan a instalar espacios de lactancia en centros laborales
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T160521_799_fe779ee10d
Inauguran lactario y entregan apoyos a mujeres en Guadalupe
EH_DOS_FOTOS_2025_10_27_T140118_557_4c2eab7013
Acusan a pasajero de homicidio por muerte de chofer en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_11_01_PM_a2d7721da0
Trabajadores de Correos de México inician 'huelga silenciosa'
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
dia_de_muertos_dfdf37cf58
Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×