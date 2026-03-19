Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bf435638_8f76_487e_b86d_ee6367a2c1fd_6bed686423
Coahuila

Camión se impacta y arrolla a vendedor en Bellavista

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, trasladando a las dos mujeres lesionadas a un hospital

  • 19
  • Marzo
    2026

Se salvó de morir, pero perdió su mercancía, luego de ser testigo y víctima colateral de un aparatoso accidente registrado la tarde de este jueves en la colonia Bellavista, donde dos mujeres resultaron lesionadas de consideración y se generaron cuantiosos daños materiales.

Falla mecánica provoca choque

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Javier Mina y General Carlos Fuero, cuando el conductor de un camión de la ruta 17, identificado como Delfino, de 57 años, presuntamente sufrió una falla mecánica e impactó de frente a un vehículo Chevrolet Aveo.

Tras el choque, ambas unidades se proyectaron contra la fachada de un domicilio, dañando también una camioneta estacionada y arrollando a un vendedor de artesanías que se encontraba en su triciclo.

Atienden a lesionados en el lugar

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, trasladando a las dos mujeres lesionadas a un hospital, mientras que alrededor de 15 personas fueron valoradas en el sitio sin necesidad de traslado.

Vendedor pierde mercancía y detienen a chofer

El vendedor logró salvar la vida, aunque perdió toda su mercancía, mientras que el chofer del camión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los daños y las lesiones ocasionadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2603_42a4b29fa6
Cinco personas resultan lesionadas tras accidente en carretera
Captura_de_pantalla_2026_03_13_184602_884f0d2aae
Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico
publicidad

Últimas Noticias

trump_90948adf22
Acusa Trump ‘cobardía’ de países de la OTAN ante crisis petrolera
iran_ataca_kuwait_70e82be461
Irán ataca refinería en Kuwait y lanza misiles contra Israel
bts_RM_lesion_arirang_f8b4742f9a
Actuará RM lesionado en regreso de BTS en Seúl
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×