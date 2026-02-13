Podcast
Nacional

Ya 5 muertos y 25 heridos en choque de autobús y camión en Sonora

Aunque inicialmente Protección Civil reportó cuatro víctimas fatales, horas más tarde se confirmó el deceso de una persona adicional

Un fatal accidente vial registrado en el tramo carretero Sonoyta-Caborca ha dejado un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 25 lesionados, según el reporte más reciente de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El siniestro ocurrió durante la jornada de este viernes a la altura del kilómetro 118, donde un autobús de pasajeros y un vehículo de carga colisionaron de manera violenta.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y brigadistas de Protección Civil para realizar labores de rescate y atención médica.

Actualización del saldo de víctimas

Aunque inicialmente el organismo de emergencias reportó cuatro víctimas fatales, horas más tarde se confirmó el deceso de una persona adicional.

Respecto a los sobrevivientes, las autoridades detallaron que hubo 25 personas heridas, de los cuales nueve permanecen bajo observación médica y el resto se reportan estables.

Postura de la empresa involucrada

La empresa de autotransportes Tufesa confirmó mediante una nota informativa que una de sus unidades fue partícipe del choque. La compañía destacó la labor de su operador, quien resultó herido y se encuentra hospitalizado.

"Reconocemos el esfuerzo de nuestro operador para mantener el control de la unidad ante una situación tan crítica", señaló la empresa.

Tufesa también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el peritaje oficial y aseguró que se mantendrá respetuosa de los tiempos de investigación para determinar las causas exactas del percance, las cuales aún no han sido esclarecidas.

Respuesta gubernamental

El gobernador del estado, Alfonso Durazo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a los afectados:

"Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida", expresó el mandatario, asegurando que los tres niveles de gobierno mantienen un despliegue en la zona para brindar acompañamiento integral a las víctimas y sus familiares.

 


