Ya 5 muertos y 25 heridos en choque de autobús y camión en Sonora

Un fatal accidente vial registrado en el tramo carretero Sonoyta-Caborca ha dejado un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 25 lesionados, según el reporte más reciente de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El siniestro ocurrió durante la jornada de este viernes a la altura del kilómetro 118, donde un autobús de pasajeros y un vehículo de carga colisionaron de manera violenta.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y brigadistas de Protección Civil para realizar labores de rescate y atención médica.

Actualización del saldo de víctimas

Aunque inicialmente el organismo de emergencias reportó cuatro víctimas fatales, horas más tarde se confirmó el deceso de una persona adicional.

Respecto a los sobrevivientes, las autoridades detallaron que hubo 25 personas heridas, de los cuales nueve permanecen bajo observación médica y el resto se reportan estables.

Postura de la empresa involucrada

La empresa de autotransportes Tufesa confirmó mediante una nota informativa que una de sus unidades fue partícipe del choque. La compañía destacó la labor de su operador, quien resultó herido y se encuentra hospitalizado.