Capacita San Pedro a tránsitos en Plan de Movilidad Escolar

A una semana del inicio de clases, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad comenzó a capacitar a sus agentes viales en lo que será el Plan de Movilidad Escolar Sustentable.

Esta capacitación contó con el respaldo de la Dirección de Policía Vial y busca garantizar que se respeten los derechos de los peatones sin dejar de agilizar la circulación vehicular, particularmente en las zonas escolares.

Al respecto, el director de Movilidad, Gabriel Ponce, explicó que el municipio tendrá carriles exclusivos para carpool y para poder utilizarlos, el vehículo tendrá que ser utilizado por al menos cuatro personas.

Además, detalló que para este ciclo escolar, el municipio tiene inscritos 21 colegios al programa de auto compartido, es decir, tienen siete más que al año pasado; de igual manera, anunció que dos tres escuelas más se sumarán al programa piloto de transporte escolar.

Con estas acciones, el Municipio de San Pedro reafirma su compromiso con una movilidad segura, sustentable y ordenada en la ciudad.

