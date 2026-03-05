Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Capacita DIF Nuevo León a policías en atención a trabajo infantil

La jornada forma parte de la estrategia estatal para profesionalizar el contacto que diariamente tienen las fuerzas del orden con esta población.

  • 05
  • Marzo
    2026

El DIF Nuevo León realizó una jornada de capacitación dirigida a corporaciones policiacas del municipio, con el objetivo de fortalecer la actuación policial en casos donde niñas, niños y adolescentes sean víctimas de explotación o trabajo infantil.

Capacitan a policías para detectar explotación y trabajo infantil

En total participaron 112 elementos de Seguridad Pública, así como personal de SIPINNA y del Programa para la Atención y Prevención del Trabajo Infantil (PAPTI).

001.jpeg

Durante la capacitación se brindaron herramientas homologadas bajo el protocolo de actuación policial para mejorar los procesos de detección, abordaje y canalización de menores en situación vulnerable.

La jornada forma parte de la estrategia estatal para profesionalizar el contacto que diariamente tienen las fuerzas del orden con esta población.

006.jpeg

Programa estatal mantiene acciones contra el trabajo infantil

El programa PAPTI, vigente desde 1988 y actualmente coordinado con 24 sistemas municipales DIF, mantiene acciones permanentes para prevenir y disminuir los casos de trabajo infantil en la entidad.

policia minicipal


Comentarios

Etiquetas:
