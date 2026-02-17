Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_3_30_08_PM_c3915a0e6c
Nuevo León

Estado capacita a instituciones de seguridad para el Mundial

El curso fue impartido por el Critical Protective Analysis Group del Servicio Secreto de los Estados Unidos, con certificaciones internacionales

  • 17
  • Febrero
    2026

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno participaron en una capacitación especializada en materia de seguridad, como parte de la preparación de Nuevo León para la Copa Mundial 2026.

La jornada se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, y estuvo enfocada en la protección de eventos de alto perfil. 

El curso fue impartido por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos, con certificaciones internacionales en seguridad pública.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 3.30.10 PM (1).jpeg

En la capacitación participaron representantes del Gobierno del Estado de Nuevo León, la nueva Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones, corporaciones de policías municipales y cuerpos de Protección Civil.

Durante las sesiones se analizaron fenómenos actuales y dinámicas emergentes que impactan la seguridad en eventos internacionales, con énfasis en la prevención de riesgos, reacción ante incidentes y protección de asistentes, delegaciones y sedes.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 3.30.09 PM.jpeg

El objetivo principal fue fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de información entre las distintas corporaciones, a fin de mejorar la capacidad de respuesta antes, durante y después de eventos masivos que se desarrollarán en el estado con motivo del Mundial.

Las autoridades señalaron que este tipo de capacitaciones forma parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad de ciudadanos y visitantes, y que los trabajos de preparación continuarán en los próximos meses. 

Las acciones preventivas se mantienen en fase de planeación y coordinación. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

55f39789_b3d2_49e1_b689_7584fbe82589_3016f37780
Proponen ampliar órdenes de protección a víctimas
Sesion_18_Feb_1_0a9a9f408c
Crean Comité Coordinador Nuevo León para la Copa del Mundo
tampico_comercios_a6ae697154
Inicia primer jornada de 'Certeza para tu negocio'
publicidad

Últimas Noticias

sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
55f39789_b3d2_49e1_b689_7584fbe82589_3016f37780
Proponen ampliar órdenes de protección a víctimas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×