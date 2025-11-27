Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_27_at_5_30_30_PM_4e69c7218d
Nuevo León

Capturan a presunto líder de célula delictiva que operaba en NL

La captura se registró luego de que el individuo fuera localizado sobre el Boulevard Balcones de la Joya, en Brisas del Campestre, en el municipio de León

  • 27
  • Noviembre
    2025

Como parte de las acciones coordinadas de inteligencia e investigación, elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión, lograron la detención de Jacob N., alias “El Ram”, considerado uno de los objetivos prioritarios para los gobiernos federal y estatal.

La captura se registró luego de que el individuo fuera localizado sobre el Boulevard Balcones de la Joya, en la colonia Brisas del Campestre, en el municipio de León, Guanajuato. Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil y corporaciones federales para llevar a cabo el operativo de aseguramiento.

De acuerdo con información preliminar, el detenido de 28 años de edad, presuntamente dirigía sus operaciones desde el estado de Guanajuato y sería probable responsable de su participación en múltiples hechos violentos de alto impacto, tanto como autor material como intelectual, principalmente en los municipios de Santa Catarina, García y Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Asimismo, se cuenta con datos de inteligencia que lo vinculan con la venta y distribución de sustancias ilícitas en diversos puntos de las mismas localidades.

Jacob N. cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, una por el delito de homicidio calificado y otra por feminicidio, motivo por el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión de pirotecnia en Pesquería deja un muerto y heridos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7b5d8c8916
Muere oso rescatado con desnutrición en Bustamante
publicidad

Últimas Noticias

Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
1_Y3_A1587_4c93870e91
Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión de pirotecnia en Pesquería deja un muerto y heridos
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×