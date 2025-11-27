Capturan a presunto líder de célula delictiva que operaba en NL

Como parte de las acciones coordinadas de inteligencia e investigación, elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión, lograron la detención de Jacob N., alias “El Ram”, considerado uno de los objetivos prioritarios para los gobiernos federal y estatal.

La captura se registró luego de que el individuo fuera localizado sobre el Boulevard Balcones de la Joya, en la colonia Brisas del Campestre, en el municipio de León, Guanajuato. Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil y corporaciones federales para llevar a cabo el operativo de aseguramiento.

De acuerdo con información preliminar, el detenido de 28 años de edad, presuntamente dirigía sus operaciones desde el estado de Guanajuato y sería probable responsable de su participación en múltiples hechos violentos de alto impacto, tanto como autor material como intelectual, principalmente en los municipios de Santa Catarina, García y Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Asimismo, se cuenta con datos de inteligencia que lo vinculan con la venta y distribución de sustancias ilícitas en diversos puntos de las mismas localidades.

Jacob N. cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, una por el delito de homicidio calificado y otra por feminicidio, motivo por el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Comentarios