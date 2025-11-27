Carece NL de sistema de pago único en el transporte público

El sistema de transporte público de Nuevo León les queda a deber a sus pasajeros un esquema de pago único que lo haga más barato para quienes ya lo usan y más atractivo para quienes utilizan coche en sus traslados.

A falta de esos esquemas, a la gente le sale muy caro usar varios transportes, y así menos se usa el transporte masivo.

Actualmente, ya existen descuentos en transbordos, pero no se ha implementado un sistema de “abonos” en el que el usuario obtenga descuentos al mayoreo, pueda transbordar libremente pagando una vez una misma tarifa y le dé viajes ilimitados.

El implementar un esquema así, según expertos, ayudaría a subir el porcentaje de personas que usan el transporte para sus traslados, el cual actualmente es de casi 30 por ciento.

En la actualidad, un pasajero paga una cuota por usar un camión verde, Metro o Transmetro y tiene 1 hora y 40 minutos para subirse a otro sistema y le cobren el 50% del cobro original; hasta el tercer viaje, dentro de ese rango de tiempo, ya le sale gratis.

Hasta antes de febrero de este año, un pasajero sí podía pagar el Transmetro y subir sin costo al Metro, pero eso se eliminó: actualmente tiene que pagar $15 pesos del primero y $7.50 pesos del segundo.

Al cancelarse los transbordos gratis, una persona que antes usaba el Transmetro y Metro de ida y vuelta para sus actividades, antes gastaba $30 pesos al día y ahora paga $45 pesos, por lo que eroga 50% más de dinero en sus traslados.

El Horizonte recorrió algunas rutas y pasajeros pidieron que se implemente un sistema de pagos único para que solo gasten en un pasaje a manera de abono.

Valentina Rodríguez, usuaria del sistema de Metrorrey y vecina de la colonia Residencial Lincoln, indicó que ella es usuaria del transporte público y le beneficiaba cuando no pagaba transbordos.

“Ahora pago $60 pesos al día en camiones y antes pagaba como $30 pesos más o menos, porque había otra modalidad, pero ahora sí gasto $30 pesos de ida y $30 pesos de venida. “Sí quisiéramos que regresara la tarifa única, porque luego también tomo otros transportes como la Ecovía y te cobran el trasbordo y a la semana son más de $250 pesos y pues sí es una suma fuerte”, indicó la pasajera.

El usuario de los camiones verdes, Ricardo Coronado, dijo que él gasta gran parte de su salario en el transporte.

“Son $16 pesos de un solo camión; yo gasto más de $220 pesos a la semana. Sí estaría bien que hagan una tarifa única para todos los camiones y batallaríamos menos”, dijo el pasajero.

En junio del 2022, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, le había dicho a El Horizonte que contemplaban crear un esquema tarifario que incentivaría el uso del transporte y que estaría listo a inicios del 2024.

Este consistiría, según dijo entonces, en un abono semanal de $200 pesos para los pasajeros ordinarios y de $140 para los estudiantes para que se usara de manera ilimitada.

Sin embargo, tal sistema aún está pendiente de aplicarse.

Los pagos por sistemas

Actualmente, el transporte público maneja un sistema de pago con diferentes precios que irán aumentando gradualmente, pues así se aprobó en febrero pasado; con esto también crecerán los pagos iniciales y de transbordos.

Para los denominados “camiones verdes”, el pago inicial actual es de $16.10 pesos; para el Transmetro, de $15 pesos, al igual que para las rutas integradas; el Metro actualmente cuesta $9.60 pesos.

Con el sistema de transbordos actual, si un usuario se sube a un camión verde, se le cobrará los $16.10 pesos y, si luego toma una unidad de Transmetro, se le aplicará un descuento del 50%, por lo cual solo se le cobran $7.50 pesos y el tercero es gratis.

Sin embargo, para que estos descuentos apliquen, los tres ascensos se tienen que hacer en un límite de tiempo de 100 minutos; así lo especifica la publicación del periódico oficial del 5 de enero del 2025.

En este caso, el usuario termina pagando $23.60 pesos por los tres viajes, cuando antes solo se pagaban $15 pesos.

Aunque el decreto en el Periódico Oficial del Estado indica que el descuento debe ser de 50%, en la mayoría de los casos este es menor.

Por ejemplo, el Metro cuesta, actualmente, $9.60 pesos; sin embargo, cuando un usuario se sube tras haber usado un camión verde, el Transmetro o la Ecovía, no le cobran la mitad de esa tarifa, que serían $4.80 pesos, sino que es de $7.50 pesos, generando un costo extra que no deberían pagar.

Y no se puede pagar en efectivo

Además de las diferentes tarifas, para los usuarios también se vuelve más difícil que algunas rutas aún sigan teniendo el sistema de pago con ‘Tarjeta Feria’ en lugar del ‘Urbani', que es el sistema del Gobierno del estado, y también el hecho de que no se acepte efectivo es desafiante, ya que muchos no tienen acceso a la aplicación de pago.

“Lo que pasa es que ahorita si no traes la tarjeta o la aplicación, pues no te suben a los camiones; sí deberían de aceptar el efectivo porque a veces la tarjeta la pierdes, se te cae o no te das cuenta y se te acaba el saldo y es un problema porque luego no te suben”, afirmó el usuario Coronado.

Las variaciones de tarifas causan confusión en los usuarios, lo cual vuelve más complicado el uso de transporte, por lo cual muchos optan por usar el carro, aumentando el tráfico que ya existe en la ciudad y quitándole el atractivo al transporte, el cual, en los últimos cuatro años, ha sido de los rubros en los que el Estado más ha invertido.

Comentarios