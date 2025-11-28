NL carece de sistema de pago único que opera en grandes ciudades

El modelo de pago único en el transporte público, que aún no se implementa en la urbe regia, sí existe en otras ciudades del mundo, donde los pasajeros compran una tarjeta y, con un pago diario, semanal o mensual, pueden hacer transbordos ilimitados y además les sale más barato.

Esos esquemas que aplican las grandes metrópolis mundiales hacen más atractivo y eficiente usar el transporte masivo, cosa que al área metropolitana de Monterrey le urge que ocurra, para que más gente deje su auto y use camiones y metro.

Según expertos y legisladores, un sistema así es deseable porque contribuye a que los ciudadanos usen más el transporte por encima del auto particular, pues les ahorra tiempo y dinero, además de que ayudan a cuidar el medio ambiente.

Ciudades de Estados Unidos como Nueva York, o de Europa como Londres, en Reino Unido; París, en Francia, y Barcelona, en España, entre otras, cuentan con pases por día, semanales o mensuales, para poder usar el transporte público de manera ilimitada, cosa que en Nuevo León aún no sucede a pesar de que la Secretaría de Movilidad ya lo ha planteado.

La diputada del PAN, Aile Tamez de la Paz, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso local, indicó que esta tarifa única debe ser una prioridad para Nuevo León, para ayudar a que los ciudadanos se animen a usar más el transporte, y que sea más fácil aumentar el porcentaje del uso de los camiones y el metro.

“Debe haber pago único, porque esto de la variación de tarifas y súmale que mes con mes está aumentando $10 centavos, solo hace más confuso el sistema; el ciudadano se confunde; al final del día es más caro, por eso queremos que regrese la tarifa única para el uso del transporte.

“Este pago único lo hace más eficiente; volteemos a ver a otros países, otras ciudades donde con una tarjeta puedes subirte ilimitadamente al camión las veces que tú quieras; esto hace más eficiente el sistema y la movilidad, que es lo que más nos urge en Nuevo León”, dijo Tamez.

Y es que en Nueva York, que es una de las ciudades donde la población y los turistas más usan el transporte público, para llegar de un lugar a otro por un viaje, el cobro es de $2.90 dólares; sin embargo, tienen tres diferentes pases para que puedas usar de manera ilimitada los camiones o el metro.

Está el pase de transporte ilimitado por 24 horas que cuesta $10 dólares, es decir, $183.50 pesos; el de siete días con un costo de $34 dólares ($623 pesos) y el de 30 días con un costo de $134 dólares, que son $2,458 pesos.

Todos estos con el beneficio de usar todos los camiones o el metro cuantas veces se necesite durante el tiempo por el que se pagó el pase.

En Londres, París y Barcelona también existen abonos que permiten hacer viajes ilimitados en la red de transporte público, para quienes realizan varios trayectos al día.

En Londres, Reino Unido, existen las tarjetas Oyster, por las cuales se pagan de $5.25 a $8.50 euros al día, dependiendo de la zona, que son $111.72 y $180.88 pesos.

Estas permiten usar los camiones, el Metro, los tranvías y otros sistemas integrados durante las 24 horas de vigencia.

En París, el pase semanal “Navigo Week” da acceso ilimitado al metro, autobuses, tranvía y trenes dentro de todas las zonas, con un costo aproximado de $31.60 euros por semana, que equivale a $672 pesos.

Su vigencia siempre es de lunes a domingo, sin importar el día en que se compre, pero también existe el Navigo Mensual, que ronda los $88.80 euros, que son $1,890 pesos, además de opciones turísticas como el Paris Visite y tarjetas recargables para viajes ocasionales.

En Barcelona, el pase principal es la “T-usual”, un abono de 30 días consecutivos con viajes ilimitados.

Para la Zona 1, que abarca Barcelona y varios municipios cercanos, cuesta alrededor de $20 al mes, que son $436 pesos, mientras que las zonas adicionales aumentan gradualmente hasta unos $40, equivalentes a $851 pesos para tres zonas.

Ambas ciudades cuentan con sistemas muy integrados y permiten transbordos sin costo extra.

El Horizonte publicó que el que en Nuevo León no tenga un sistema de pago único en el transporte público mantiene las tarifas elevadas para los usuarios y limita que más personas opten por dejar el automóvil.

Aunque existen descuentos parciales en los transbordos, en la entidad no hay un esquema de “abono” que permita pagar una sola tarifa para realizar viajes ilimitados ni transbordos completamente gratuitos como en otras ciudades del mundo.

Y aunque por parte de la Secretaría de Movilidad sí se ha planteado este esquema desde hace años, hasta la fecha no se ha hecho una realidad.

Se batalla con tarjetas

La diputada panista dijo que, además de la variación de tarifas, lo que también afecta es la falta de acceso a las tarjetas físicas para aquellas personas que no pueden o no saben cómo usar la aplicación Urbani, ya que actualmente hay una falta de tarjetas, por lo cual es difícil conseguirla.

“Sin duda tendríamos más usuarios en el transporte, porque reitero, se vuelve más eficiente y también aprovechando el tema del mundial, porque ahora que todo les apura por este mundial, pues hay que aprovechar esta situación y ofrezcamos estas tarifas únicas o las tarjetas para que sea más fácil para los turistas que vienen de otros países que a lo mejor ni entienden el español, pues que sea más fácil tener estas tarjetas.

“Hoy en día conseguir y ponerle dinero a estas tarjetas es difícil; los módulos deben estar en todos lados; en las tiendas de autoservicio no hay tarjetas y no se pueden conseguir”, agregó la diputada.

La tarifa única es un tema que los ciudadanos están exigiendo en Nuevo León, ya que actualmente pagan un 50% más en transporte que el año anterior, invirtiendo hasta un 28% de su salario en moverse durante su día a día.

