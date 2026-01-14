Podcast
Tamaulipas

Carece de luz primaria por falta de pago desde noviembre

Desde noviembre, la escuela primaria Filomeno Mata y Netzahualcóyotl carece de energía eléctrica por falta de pago a CFE

Desde inicios del mes de noviembre, maestros, padres de familia y principalmente los alumnos de la escuela primaria Filomeno Mata, turno matutino, y Netzahualcóyotl, turno vespertino, enfrentan serias dificultades por la falta de energía eléctrica en el plantel.

A pesar de que el problema se mantiene desde hace más de dos meses, hasta la fecha ninguna autoridad ha ofrecido una solución concreta que permita restablecer el servicio.

La maestra Adriana Méndez explicó que el personal docente ha tenido que improvisar para poder continuar con las clases a pesar de las limitaciones.

“Estamos empleando todo lo que podemos, trayéndoles ejercicios de casa y todo eso, porque sí se batalla mucho, sobre todo en la mañana que está nublado. Ahí vemos y nos las ingeniamos para salir adelante. Nuestro compromiso con la educación sigue, porque todavía no suspendemos, ya nos comentaron que a lo mejor en esta semana queda”, señaló.

De acuerdo con los padres de familia, la causa del corte de energía se debe a la falta de pago de la Secretaría de Educación ante la Comisión Federal de Electricidad, lo que derivó en la suspensión del suministro en la escuela.

La situación resulta particularmente preocupante al tratarse de una institución federal que, por un adeudo administrativo, está afectando directamente el desarrollo educativo de los alumnos.

Ana, madre de familia, relató que ya se han realizado gestiones sin obtener una respuesta clara por parte de las autoridades.

“Ya fueron maestras y madres de familia. Estamos pensando reunirnos lo más que podamos; no sé si hay que ir a la SEP o a la Comisión, pero en la Comisión ya dijeron que no es problema de ellos, que es por falta de pago, entonces no sé qué hay que hacer en este caso”, expresó.

Además del impacto académico, padres y docentes advierten que esta situación está afectando el estado emocional de los menores, quienes en silencio cargan con las consecuencias de no contar con un servicio básico dentro de su escuela.

Debido a la falta de energía, en el turno vespertino los alumnos se ven obligados a salir más temprano, lo que reduce aún más el tiempo efectivo de clases.

Néstor, alumno del plantel, explicó cómo esta situación afecta su jornada escolar.

“Nada más estamos con las ganas de que ya regrese la luz. Nomás en el día podemos ver, porque cuando ya está anocheciendo nos dejan salir más temprano, como a las cinco”, comentó.

Los padres de familia informaron que la única tregua es hasta este viernes, ya que confían en que el problema pueda resolverse con una acción sencilla: que se levanten las cuchillas del poste para restablecer el suministro y evitar así la suspensión de labores.

Finalmente, Ana consideró que cerrar la escuela sería una medida injusta para los menores.

“Muchos dicen que hay que cerrar el plantel, pero yo pienso que no, sería injusto por los niños. De por sí van un poco atrasados; imagínese si se cierra el plantel, eso también los afecta”, concluyó. 

Como dato que contrasta con la situación actual, a la entrada del plantel se encuentra colocada una placa en la que el gobierno federal anuncia que la energía eléctrica está garantizada gracias a una obra de infraestructura con una inversión cercana al millón 300 mil pesos; sin embargo, para padres, maestros y alumnos este anuncio se ha convertido únicamente en un adorno, ya que en la práctica la escuela continúa sin suministro eléctrico.


EH_UNA_FOTO_064c34b5ab
psg_pagos_uefa_lider_10450cfd82
Ladrón saquea sistema eléctrico de escuela primaria
Investiga Fiscalía a sucursal de KFC por intoxicación de familia
inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción
nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
