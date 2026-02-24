Podcast
Nacional

Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz

El Gobierno federal lanzó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con conciertos gratuitos en todo el país. Carin León será el encargado de inaugurarlo

  • 24
  • Febrero
    2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el lanzamiento del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una estrategia que llevará conciertos y festivales gratuitos a las 32 entidades del país y que arrancará con el cantante Carin León como figura principal.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde se detalló que el programa busca acercar actividades culturales a más de siete millones de jóvenes.

Carin León, rostro del arranque

La funcionaria confirmó que el intérprete de regional mexicano inaugurará el circuito con un concierto masivo y gratuito en Tijuana.

Curiel destacó que el artista fue elegido por su impacto internacional y por el enfoque de sus canciones.

“Es uno de los artistas mexicanos más importantes del momento, que no hace apología de la violencia y que representa orgullo para el país”, afirmó.

El espectáculo marcará el inicio de una agenda nacional que combinará festivales grandes, medianos y comunitarios en distintos géneros musicales.

Agenda cultural en todo el país

El calendario inicial contempla actividades desde marzo hasta junio, con eventos de regional mexicano, jazz, hip-hop, electrónica, ska y folklore en distintas ciudades.

Entre los primeros anuncios destacan conciertos de jazz organizados por el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México, festivales de primavera en Oaxaca, encuentros de rap en Chapultepec y ferias musicales en Puebla, Aguascalientes, Tabasco, Tamaulipas y Durango.

Dicha estrategia, explicó Cultura, busca fortalecer la convivencia comunitaria mediante espacios culturales de acceso libre.

Curiel subrayó que el objetivo central es garantizar el acceso universal a la música y las artes.

“Se trata de cultura sin barreras, sin boletos y sin exclusión; acceso libre para todos”, señaló.

El enfoque territorial pretende que los municipios participen en la organización para generar actividades cercanas a las comunidades.

Sobre el financiamiento, la secretaria informó que el programa PROFEST duplicó sus recursos para este año, pasando de 50 a $100 millones de pesos.

 


