Carreteras de NL sin bloqueos durante jornada de protestas

A pesar de que la jornada de protestas del día de hoy convocada por transportistas a nivel nacional resultó en el bloqueo de 36 puntos carreteros en diversas entidades del país, las autoridades de Nuevo León confirmaron que la red vial estatal se mantuvo libre de incidentes.

Mediante recorridos de vigilancia y monitoreo constante, elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Guardia Nacional verificaron las principales arterias y puntos de conexión del estado, sin que se registrara ningún reporte de bloqueo o afectación a la circulación.

La coordinación entre las corporaciones federales y estatales permitió asegurar el flujo vehicular y el tránsito de mercancías, minimizando el impacto de las manifestaciones en la logística y movilidad de Nuevo León.

La ausencia de bloqueos en la entidad contrasta con la situación general del país, donde los transportistas llevaron a cabo acciones de protesta para exponer sus demandas, impactando la conectividad en distintos estados de la República como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México, Puebla, entre otros.

