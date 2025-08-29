Catean complejo George Towers Regency en Monterrey

Un fuerte operativo policiaco se registró la madrugada de este viernes en el exclusivo complejo residencial George Towers Regency, ubicado en la colonia Cumbres Oro Residencial, al poniente de Monterrey.

El despliegue ocurrió en el edificio situado sobre la avenida Pedro Infante, número 1000. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantuvieron sitiado el departamento 4603, ubicado en la torre 4, piso 8 del complejo.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron:

23 bolsas conteniendo un total de 23.27 kilogramos de una sustancia sólida cristalina, con características similares al narcótico conocido como “cristal”.

1 báscula digital presuntamente utilizada para el pesaje de la sustancia.

El inmueble quedó bajo resguardo de la corporación correspondiente como parte del proceso legal.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni del resultado oficial del operativo, aunque las autoridades mantienen bajo resguardo la zona mientras continúan las investigaciones.





Comentarios