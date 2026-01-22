Catean casinos; empleados denuncian agresiones de ministeriales

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado realizaron cateos en tres casinos de Monterrey y uno de Escobedo la tarde y noche de este jueves.

Operativo en casinos de Monterrey y Escobedo

El primero fue el Casino Red, ubicado en la Avenida San Jerónimo, donde trabajadores del establecimiento acusaron que fueron víctimas de agresiones por parte de los agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía nuevoleonesa.

Además, directivos dijeron desconocer los motivos de la operación policíaca y afirmaron que los cateos tuvieron tintes políticos evidenciando así el uso faccioso de la ley.

Los elementos de esa corporación fueron apoyados por policías de Monterrey.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando inició un fuerte despliegue de autoridades en el casino ubicado en la Avenida San Jerónimo de la colonia Jardín de San Jerónimo.

Despliegue de la Agencia Estatal de Investigaciones

Ahí, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acordonaron el lugar mientras aún se encontraban clientes al interior; poco a poco los fueron desalojando junto con los empleados, quienes en ese momento fueron agredidos.

Después de ese lugar, se registró otro cateo en otra casa de apuestas de esa avenida en su cruce con Pablo González Garza y de forma simultánea, se reportaron inspecciones en otros negocios del mismo nombre, entre ellos otro casino ubicado sobre la avenida Insurgentes, lo que generó expectación entre vecinos y automovilistas.

Vigilancia prolongada y posibles nuevos cateos

En el Casino VIP del Valle, ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Río Verde, este establecimiento fue resguardado por un amplio dispositivo de seguridad.

Los agentes se mantuvieron al interior realizando labores de investigación durante varias horas.

Aunque no se ha confirmado la detención de personas o el decomiso de objetos ilícitos, fuentes allegadas a la investigación indicaron que estos despliegues podrían extenderse a otros puntos de la zona metropolitana.

Con información de Esmeralda Valdez

Comentarios